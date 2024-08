Previsioni Meteo Paternò: tutti i dettagli per domani venerdì 30 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Paternò per Venerdì 30 Agosto prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino il cielo sarà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai +25°C. Nel corso della mattinata, le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +32°C nel primo pomeriggio. Durante le ore centrali della giornata, il cielo rimarrà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel primo pomeriggio sono attese nubi sparse con una probabilità del 25% di precipitazioni. Le temperature massime si manterranno intorno ai +31°C.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica potrebbe cambiare leggermente, con la comparsa di piogge leggere e nubi sparse. La probabilità di precipitazioni sarà del 28%, con una temperatura che si attesterà intorno ai +30°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, con temperature che si abbasseranno leggermente fino ai +26°C.

Per quanto riguarda la ventilazione, i venti soffieranno prevalentemente da direzione Sud, con intensità variabili tra i 2,6km/h e i 10,8km/h. L’umidità relativa si manterrà intorno al 50-60%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1015hPa.

In conclusione, Venerdì 30 Agosto a Paternò si prevede una giornata con temperature elevate, alternanza di cielo sereno e nubi sparse, con la possibilità di piogge leggere nel primo pomeriggio. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e munirsi di un ombrello in caso di precipitazioni improvvise. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per i prossimi giorni a Paternò per organizzare al meglio le vostre attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.8° perc. +23.7° Assenti 4.1 NNO max 5.2 Maestrale 57 % 1015 hPa 4 cielo sereno +23.2° perc. +23° Assenti 4.2 NNO max 5.3 Maestrale 54 % 1015 hPa 7 cielo sereno +27° perc. +27° prob. 3 % 2.4 NO max 4 Maestrale 43 % 1016 hPa 10 cielo sereno +31.4° perc. +30.2° prob. 3 % 4.2 S max 5.4 Ostro 31 % 1015 hPa 13 nubi sparse +31.6° perc. +30.8° prob. 32 % 8.4 SE max 7.1 Scirocco 33 % 1014 hPa 16 nubi sparse +30.1° perc. +29.6° prob. 24 % 9.9 ESE max 10.9 Scirocco 38 % 1014 hPa 19 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° prob. 11 % 1.2 ESE max 5 Scirocco 55 % 1015 hPa 22 cielo sereno +25.3° perc. +25.4° prob. 7 % 4.6 NO max 6.7 Maestrale 58 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 19:28

