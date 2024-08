Previsioni Meteo Paternò: tutti i dettagli per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Paternò indicano una settimana con variazioni climatiche. Si prevedono cieli sereni, nubi sparse e possibili piogge leggere. Le temperature oscilleranno tra i +22,8°C e i +33,5°C, con venti di diversa intensità. L’umidità si manterrà tra il 28% e il 76%. È consigliabile rimanere aggiornati su eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Lunedì 19 Agosto

Nella notte a Paternò, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,6°C con una leggera percezione di +23,9°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 2,6km/h, con raffiche fino a 4,8km/h. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica raggiungerà i 1010hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 6%. Le temperature saliranno fino a +30,8°C, con una percezione di +30,6°C. Il vento sarà proveniente da Ovest a una velocità di 7,1km/h, con raffiche fino a 8,5km/h. L’umidità si attesterà al 40% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Nel pomeriggio, ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 13%. Le temperature massime saranno di +32,9°C, con una percezione di +32,1°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 0,5km/h, con raffiche fino a 18,8km/h. Le precipitazioni saranno di 0.1mm e l’umidità salirà al 31%. La pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

In serata, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 39%. Le temperature si abbasseranno a +25,5°C, con una percezione di +25,7°C. Il vento sarà proveniente da Est – Sud Est a una velocità di 3,3km/h, con raffiche fino a 8,6km/h. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica raggiungerà i 1010hPa.

Martedì 20 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 12%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,4°C, con una percezione di +23,7°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di 3,7km/h, con raffiche fino a 5,9km/h. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Al mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 6%. Le temperature saliranno fino a +28,8°C, con una percezione di +28,4°C. Il vento sarà proveniente da Ovest a una velocità di 8,1km/h, con raffiche fino a 10,7km/h. L’umidità si attesterà al 39% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Nel pomeriggio, ci saranno poche nuvole con una copertura del 20%. Le temperature massime saranno di +30,9°C, con una percezione di +30,1°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 7,2km/h, con raffiche fino a 16,4km/h. Le precipitazioni saranno di 0.2mm e l’umidità salirà al 34%. La pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

In serata, ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 94%. Le temperature si abbasseranno a +24,3°C, con una percezione di +24,5°C. Il vento sarà proveniente da Ovest a una velocità di 2km/h, con raffiche fino a 7,6km/h. L’umidità sarà del 65% e la pressione atmosferica raggiungerà i 1012hPa.

Mercoledì 21 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,8°C, con una percezione di +23°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità di 6,2km/h, con raffiche fino a 9,7km/h. L’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Al mattino, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 0%. Le temperature saliranno fino a +30,1°C, con una percezione di +29,3°C. Il vento sarà proveniente da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 8,1km/h, con raffiche fino a 13km/h. L’umidità si attesterà al 35% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Nel pomeriggio, ci saranno nubi sparse con una copertura del 51%. Le temperature massime saranno di +31,7°C, con una percezione di +31,8°C. Il vento soffierà da Est a una velocità di 9,4km/h, con raffiche fino a 11,1km/h. L’umidità salirà al 40% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

In serata, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 58%. Le temperature si abbasseranno a +25,6°C, con una percezione di +26°C. Il vento sarà proveniente da Est – Nord Est a una velocità di 4km/h, con raffiche fino a 9,5km/h. L’umidità sarà del 67% e la pressione atmosferica raggiungerà i 1013hPa.

Giovedì 22 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà coperto da nubi sparse con una copertura del 46%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,2°C, con una percezione di +24,4°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 2,6km/h, con raffiche fino a 4km/h. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Al mattino, il cielo sarà nuvoloso con una copertura intorno al 28%. Le temperature saliranno fino a +23,9°C, con una percezione di +24,2°C. Il vento sarà proveniente da Nord Ovest a una velocità di 2,3km/h, con raffiche fino a 3,9km/h. L’umidità si attesterà al 71% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Nel pomeriggio, ci saranno poche nuvole con una copertura del 22%. Le temperature massime saranno di +30,3°C, con una percezione di +31°C. Il vento soffierà da Sud Est a una velocità di 7,3km/h, con raffiche fino a 6,6km/h. L’umidità salirà al 47% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

In serata, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 17%. Le temperature si abbasseranno a +25,6°C, con una percezione di +25,9°C. Il vento sarà proveniente da Nord a una velocità di 1km/h, con raffiche fino a 3,7km/h. L’umidità sarà del 64% e la pressione atmosferica raggiungerà i 1013hPa.

