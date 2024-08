Previsioni Meteo Pavia: il bollettino per domani lunedì 26 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 26 Agosto a Pavia prevedono condizioni variabili durante la giornata. La mattina inizierà con piogge leggere, con una copertura nuvolosa che diminuirà gradualmente nel corso della giornata, lasciando spazio a cielo sereno nel pomeriggio e nella sera.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C, con una leggera brezza proveniente dal Sud Ovest.

Al mattino, le piogge leggere continueranno con una copertura nuvolosa che si attenuerà leggermente, mantenendo comunque un cielo prevalentemente coperto. Le temperature oscilleranno tra i +20°C e i +25°C, con venti leggeri che soffieranno da diverse direzioni.

Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole, regalando a Pavia un bel sole e temperature che potranno superare i +30°C. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, mantenendo un clima piacevole nonostante il caldo.

In serata, il cielo resterà sereno, con temperature che si abbasseranno leggermente ma che rimarranno comunque gradevoli, intorno ai +23°C. Possibili piogge leggere potrebbero fare la loro ricomparsa, ma senza compromettere le condizioni meteorologiche complessive.

In conclusione, Lunedì 26 Agosto a Pavia si prospetta come una giornata con un inizio piovoso che darà poi spazio a un bel tempo soleggiato nel corso della giornata. Le temperature saranno tipicamente estive, con un caldo che si farà sentire soprattutto nel pomeriggio. È consigliabile essere preparati per eventuali cambiamenti improvvisi nelle condizioni meteorologiche, ma nel complesso la giornata si preannuncia piacevole per chiunque si trovi a Pavia.

Tutti i dati meteo di Lunedì 26 Agosto a Pavia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.2° perc. +21.7° 0.12 mm 5.4 SO max 5.8 Libeccio 88 % 1014 hPa 3 nubi sparse +20° perc. +20.4° prob. 52 % 2.9 ONO max 3.9 Maestrale 91 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +20.5° perc. +21° 0.41 mm 0.7 NNO max 3.8 Maestrale 90 % 1015 hPa 9 cielo sereno +25.4° perc. +25.8° prob. 43 % 1.4 NNE max 4.4 Grecale 71 % 1015 hPa 12 cielo sereno +29.3° perc. +30.8° prob. 39 % 3.1 SE max 6.3 Scirocco 55 % 1013 hPa 15 cielo sereno +30.5° perc. +31.6° prob. 16 % 3.6 ESE max 6.7 Scirocco 49 % 1012 hPa 18 cielo sereno +25.9° perc. +26.2° prob. 18 % 5.5 O max 6.5 Ponente 65 % 1011 hPa 21 cielo sereno +23.7° perc. +24° prob. 62 % 2.2 O max 4.9 Ponente 71 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 20:06

