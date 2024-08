Previsioni Meteo Pavia: il bollettino per domani martedì 27 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Pavia per Martedì 27 Agosto prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con possibilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio le nuvole si diraderanno lasciando spazio a schiarite e temperature in aumento. Durante la sera, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con cielo coperto e possibilità di piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai +22°C. Nel corso della mattinata, le nuvole si diraderanno e la temperatura aumenterà fino a raggiungere i +28°C.

Nel pomeriggio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa intorno al 39%. Le temperature massime saranno di circa +31°C con una leggera brezza proveniente dall’Est – Nord Est.

Durante la sera, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 2%. Le temperature si manterranno piacevoli, intorno ai +25°C, con una leggera brezza che soffierà da Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 27 Agosto a Pavia indicano una giornata con condizioni variabili, passando da piogge leggere al mattino a schiarite nel pomeriggio e sereno in serata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con massime intorno ai +31°C. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del tempo e di vestirsi adeguatamente in base alle condizioni climatiche del momento.

Tutti i dati meteo di Martedì 27 Agosto a Pavia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.4° perc. +21.7° prob. 79 % 10.4 ENE max 13.9 Grecale 81 % 1015 hPa 3 pioggia moderata +19.3° perc. +19.7° 1.17 mm 7.3 NNO max 10.3 Maestrale 91 % 1016 hPa 6 cielo coperto +21° perc. +21.3° prob. 64 % 4.5 SSO max 5.7 Libeccio 85 % 1016 hPa 9 nubi sparse +25.4° perc. +25.6° prob. 39 % 4.1 O max 6.8 Ponente 64 % 1017 hPa 12 nubi sparse +29.8° perc. +30.3° prob. 10 % 7.2 ENE max 11 Grecale 47 % 1016 hPa 15 nubi sparse +30.8° perc. +31.4° Assenti 7.9 ENE max 10.9 Grecale 45 % 1015 hPa 18 poche nuvole +26.2° perc. +26.2° Assenti 5.7 NO max 6.3 Maestrale 59 % 1014 hPa 21 cielo sereno +23.4° perc. +23.6° prob. 20 % 0.7 S max 3.3 Ostro 66 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 20:05

