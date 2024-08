Previsioni Meteo Pavia: il bollettino per domani martedì 6 agosto

MeteoWeb

Previsioni Meteo a Pavia per Martedì 6 Agosto

Le condizioni meteo a Pavia per Martedì 6 Agosto saranno caratterizzate da un inizio di giornata con nubi sparse, che aumenteranno di copertura nel corso della mattina fino a raggiungere il cielo coperto. Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno nuovamente, lasciando spazio a un cielo sereno che accompagnerà la città fino alla sera. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e in serata sono previste precipitazioni, inizialmente leggere ma in aumento di intensità.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +20,7°C e i +22,7°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, ma comunque gradevole.

Nel corso della mattina, le temperature aumenteranno gradualmente, con punte massime attese intorno ai +29,8°C nel primo pomeriggio. La percezione della temperatura potrà raggiungere i +32,9°C, soprattutto nelle ore centrali del giorno. La presenza di una brezza leggera contribuirà a rendere più sopportabile il caldo.

Nel pomeriggio, nonostante il cielo sereno, le temperature si manterranno elevate, con valori che potranno superare i +30°C. Tuttavia, l’aumento della copertura nuvolosa e l’arrivo delle precipitazioni contribuiranno a una leggera diminuzione dei valori termici.

Le precipitazioni, inizialmente leggere, diventeranno più intense nel corso della serata, con quantitativi che potranno superare 1mm. L’umidità relativa dell’aria sarà elevata, attestandosi intorno all’85%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1011hPa.

In conclusione, Martedì 6 Agosto a Pavia si prospetta come una giornata con un mix di condizioni meteo, che va dal sereno alle precipitazioni. Le temperature si manterranno elevate, ma saranno mitigate dalla presenza di nubi e piogge. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e munirsi di un ombrello per affrontare le eventuali piogge nel corso della giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.4° perc. +22.7° Assenti 6.3 ENE max 6.9 Grecale 77 % 1011 hPa 3 cielo sereno +20.9° perc. +21.2° Assenti 6.5 ENE max 7.2 Grecale 81 % 1011 hPa 6 nubi sparse +22.5° perc. +22.8° Assenti 1.3 ESE max 4.9 Scirocco 77 % 1012 hPa 9 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° prob. 4 % 3.1 ESE max 4.9 Scirocco 63 % 1012 hPa 12 nubi sparse +29.8° perc. +31.3° prob. 17 % 4.8 ESE max 6.2 Scirocco 54 % 1011 hPa 15 cielo sereno +30.8° perc. +33.3° prob. 26 % 4.4 E max 6 Levante 55 % 1009 hPa 18 pioggia leggera +27.2° perc. +29.5° 0.27 mm 4.8 E max 5 Levante 73 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +22.7° perc. +23.2° 0.4 mm 7.1 SSE max 7.2 Scirocco 85 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 20:39

