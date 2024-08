Previsioni Meteo Pavia: il bollettino per domani sabato 3 agosto

MeteoWeb

Sabato 3 Agosto a Pavia si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da piogge moderate con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 99%. Le temperature oscilleranno tra i +20,8°C e i +22,4°C, con una percezione termica leggermente superiore. Il vento soffierà con intensità tra i 3,4km/h e i 7,1km/h provenendo prevalentemente da Est – Nord Est. Le precipitazioni saranno presenti con un’intensità che varierà da pioggia debole a pioggia moderata.

Man mano che la mattina avanza, la situazione meteorologica migliorerà con un progressivo diradarsi delle nuvole. Dalle prime ore del pomeriggio fino al tramonto, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari allo 0%. Le temperature saliranno fino a toccare i +29,7°C, con una percezione termica che potrà raggiungere i +32,6°C. Il vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 8,7km/h provenienti da Est – Nord Est. Non sono previste precipitazioni e l’umidità si attesterà intorno al 60-70%.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una leggera presenza di nubi sparse che potrebbero aumentare verso le ore notturne. Le temperature si abbasseranno gradualmente, raggiungendo i +22,1°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a soffiare fino a 13,5km/h provenendo da Est – Nord Est. Possibili piogge leggere potrebbero interessare la zona con un’intensità che si manterrà bassa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 3 Agosto a Pavia indicano un inizio giornata instabile con piogge moderate, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata con cielo sereno e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle eventuali piogge leggere previste in serata. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Pavia nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 3 Agosto a Pavia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +21.4° perc. +22° 1.67 mm 5 NE max 11 Grecale 91 % 1007 hPa 3 cielo coperto +20.5° perc. +21.2° prob. 89 % 6.2 ENE max 9.7 Grecale 97 % 1007 hPa 6 nubi sparse +21.7° perc. +22.4° prob. 77 % 4.7 ENE max 7.5 Grecale 93 % 1008 hPa 9 nubi sparse +25.4° perc. +26° prob. 29 % 4.1 ESE max 5.7 Scirocco 77 % 1009 hPa 12 poche nuvole +28.8° perc. +31.2° prob. 18 % 4.5 ENE max 5.9 Grecale 64 % 1008 hPa 15 cielo sereno +29.7° perc. +32.4° prob. 12 % 7 E max 7.6 Levante 61 % 1007 hPa 18 cielo sereno +26.8° perc. +28.9° prob. 13 % 5.1 ENE max 5.8 Grecale 76 % 1007 hPa 21 nubi sparse +23.6° perc. +24.2° prob. 20 % 8.1 E max 8.5 Levante 83 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 20:44

