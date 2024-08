Previsioni Meteo Perugia: il bollettino per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Perugia per Domenica 18 Agosto prevedono un cambiamento repentino delle condizioni atmosferiche. La giornata inizierà con cielo sereno e una leggera copertura nuvolosa, con temperature intorno ai +19°C. Durante la mattina, le nuvole aumenteranno leggermente, ma sarà solo nel tardo mattino che si avrà un aumento significativo della copertura nuvolosa, con la comparsa di nubi sparse e temperature che saliranno fino a +30°C.

Nel pomeriggio, le previsioni indicano un aumento della probabilità di pioggia, con precipitazioni leggere che inizieranno a interessare la zona intorno alle 11:00 e si intensificheranno nel corso del pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai +25-30°C, ma la pioggia potrebbe rendere l’aria più fresca e umida.

Durante la sera, la pioggia continuerà a cadere in modo intermittente, con intensità variabile. Le temperature si abbasseranno leggermente, ma resteranno comunque miti, intorno ai +19-20°C.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e di essere preparati a improvvisi cambiamenti del tempo. È consigliabile tenere a portata di mano un ombrello e indossare abiti adeguati alle temperature e alla pioggia. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali variazioni e pianificate le vostre attività all’aperto di conseguenza.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.9° perc. +18.9° Assenti 2.3 SSE max 2.7 Scirocco 80 % 1011 hPa 4 cielo sereno +17.9° perc. +18° Assenti 4.2 SE max 4.3 Scirocco 85 % 1010 hPa 7 poche nuvole +23.7° perc. +23.7° Assenti 4.8 SSO max 8.1 Libeccio 60 % 1010 hPa 10 nubi sparse +30° perc. +29.3° Assenti 16.7 SSO max 24.6 Libeccio 37 % 1008 hPa 13 pioggia leggera +25.9° perc. +26° 0.42 mm 12.6 OSO max 24.1 Libeccio 54 % 1007 hPa 16 pioggia leggera +24° perc. +24.1° 0.85 mm 7.6 O max 18.3 Ponente 65 % 1007 hPa 19 pioggia leggera +20° perc. +20.1° 0.29 mm 3.3 ENE max 4.2 Grecale 79 % 1008 hPa 22 pioggia leggera +19° perc. +19.1° 0.37 mm 1.3 NNO max 2.6 Maestrale 83 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 20:04

