Previsioni Meteo Perugia: il bollettino per domani lunedì 12 agosto

Le previsioni meteo a Perugia per Lunedì 12 Agosto mostrano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con temperature in aumento, mentre nel pomeriggio sono attese temperature elevate con la presenza di poche nuvole. La sera, invece, si prevede un aumento della copertura nuvolosa.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura di +22,4°C e un’umidità del 54%. Il vento soffierà da Sud – Sud Est a una velocità di 3,7km/h.

Al mattino, il cielo rimarrà sereno con temperature in rapido aumento: alle 06:00 si registreranno +25,5°C con un’umidità del 48%, mentre alle 09:00 si arriverà a +34,7°C con un’umidità del 25%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sempre sereno con temperature molto elevate: alle 13:00 si raggiungeranno +38,9°C con un’umidità del 17%, mentre alle 16:00 si attesteranno a +35,6°C con una copertura nuvolosa del 19%.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente: alle 20:00 si prevedono nubi sparse con una temperatura di +25,6°C e un’umidità del 44%. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a una velocità di 8km/h.

In conclusione, Lunedì 12 Agosto a Perugia si prospetta una giornata calda e soleggiata, con temperature che potrebbero raggiungere valori molto elevati. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni meteo dei prossimi giorni a Perugia.

Tutti i dati meteo di Lunedì 12 Agosto a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.7° perc. +21.5° Assenti 2.3 ENE max 2.6 Grecale 60 % 1015 hPa 4 cielo sereno +20.8° perc. +20.6° Assenti 2.9 NE max 3 Grecale 64 % 1015 hPa 7 cielo sereno +28.7° perc. +28.3° Assenti 2.6 NO max 2.6 Maestrale 39 % 1014 hPa 10 cielo sereno +36.7° perc. +35.2° Assenti 4.3 O max 4.2 Ponente 21 % 1013 hPa 13 cielo sereno +38.9° perc. +37.1° Assenti 9.5 O max 7.7 Ponente 17 % 1010 hPa 16 poche nuvole +35.6° perc. +34.2° Assenti 5.2 NO max 19.1 Maestrale 23 % 1009 hPa 19 nubi sparse +27.7° perc. +27.3° prob. 4 % 5.1 O max 15.7 Ponente 38 % 1011 hPa 22 nubi sparse +23.2° perc. +22.9° Assenti 4.9 SSE max 5.2 Scirocco 51 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 20:13

