Previsioni Meteo Perugia: il bollettino per il weekend 30 Agosto – 1 Settembre

Nel fine settimana a Perugia, cieli sereni e temperature in aumento caratterizzeranno le giornate. Venerdì, il termometro raggiungerà i +33,8°C nel pomeriggio, con venti moderati da Nord. Sabato, le temperature si manterranno intorno ai +33,8°C, con venti in intensificazione da Est. Domenica, il cielo sarà coperto con temperature fino a +32,9°C nel pomeriggio, e venti leggeri da Sud. Condizioni meteo ideali per godersi la città all’aperto.

Venerdì 30 Agosto

Notte

Durante la notte a Perugia, cielo sereno caratterizzerà le prime ore, con temperature che si attesteranno intorno ai +19,8°C. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, intorno ai +19,5°C. Il vento soffierà a 2,9km/h provenendo da Est – Nord Est.

Mattina

La mattina si prevede ancora cielo sereno, con temperature in aumento fino a raggiungere i +29,4°C intorno alle 09:00. La percezione della temperatura sarà di circa +28,6°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a soffiare a 10,4km/h da Nord – Nord Est.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che raggiungeranno i +33,8°C intorno alle 13:00. La percezione della temperatura sarà di +32°C. Il vento si intensificherà a 14km/h provenendo da Nord.

Sera

In serata il cielo sarà ancora sereno, con temperature che si abbasseranno leggermente fino a +21,1°C intorno alle 23:00. La percezione della temperatura sarà di +20,7°C. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità più contenuta, attorno ai 6,3km/h da Nord – Nord Est.

Sabato 31 Agosto

Notte

Durante la notte a Perugia, il cielo sereno continuerà a dominare, con temperature intorno ai +20,6°C. La percezione della temperatura sarà di circa +20,2°C. Il vento soffierà a 5,9km/h provenendo da Nord – Nord Est.

Mattina

Anche la mattina successiva si prevede cielo sereno, con temperature che saliranno fino a +30,8°C intorno alle 09:00. La percezione della temperatura sarà di +29,3°C. Il vento aumenterà fino a 19,3km/h provenendo da Est – Nord Est.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai +33,8°C intorno alle 12:00. La percezione della temperatura sarà di +31,8°C. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 17,5km/h da Nord Est.

Sera

In serata il cielo sarà ancora sereno, con temperature che si abbasseranno fino a +20,6°C intorno alle 23:00. La percezione della temperatura sarà di +19,9°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 6,1km/h da Nord Est.

Domenica 1 Settembre

Notte

Durante la notte a Perugia, si prevede un cielo coperto, con temperature intorno ai +20,3°C. La percezione della temperatura sarà di circa +19,6°C. Il vento sarà leggero, a 5,2km/h provenendo da Nord Est.

Mattina

La mattina successiva il cielo sarà coperto, con temperature che saliranno fino a +28,6°C intorno alle 09:00. La percezione della temperatura sarà di +27,6°C. Il vento sarà leggero, a 5,7km/h provenendo da Sud – Sud Est.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo rimarrà coperto, con temperature che si manterranno intorno ai +32,9°C intorno alle 13:00. La percezione della temperatura sarà di +31°C. Il vento sarà leggero, a 10,8km/h provenendo da Sud – Sud Ovest.

Sera

In serata il cielo sarà ancora coperto, con temperature che si abbasseranno fino a +21,3°C intorno alle 23:00. La percezione della temperatura sarà di +20,9°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 4,4km/h da Sud Est.

Conclusioni

Il fine settimana a Perugia si preannuncia all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature in aumento. Le condizioni meteo saranno ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi le bellezze della città. Restate aggiornati sulle previsioni per pianificare al meglio le vostre attività nel weekend.

