Previsioni Meteo Perugia: tutti i dettagli per domani sabato 10 agosto

Sabato 10 Agosto a Perugia si prevedono condizioni meteo variabili, con alternanza di nubi sparse e cielo coperto durante la giornata. La temperatura massima raggiungerà i 37°C nel primo pomeriggio, con una sensazione termica che potrà superare i 35°C. Il vento soffierà prevalentemente da nord, con intensità che potrà variare da leggera a moderata.

Nel dettaglio, durante la notte le nubi sparse copriranno il cielo con una temperatura intorno ai 21°C. Le prime ore del mattino vedranno un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni, con temperature che saliranno fino ai 33°C verso le ore 09:00. Nel corso della mattinata il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con temperature in costante aumento fino a superare i 35°C.

Nel primo pomeriggio il cielo si coprirà maggiormente, portando a una diminuzione della temperatura percepita nonostante i 37°C registrati. Nel tardo pomeriggio e in serata le nubi sparse lasceranno spazio a poche nuvole, mantenendo comunque una temperatura gradevole intorno ai 25°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Perugia indicano una giornata calda e afosa, con temperature elevate soprattutto nelle ore centrali della giornata. Si consiglia di prestare attenzione all’esposizione diretta al sole e di mantenere un’adeguata idratazione. Per i prossimi giorni si prevede un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature che dovrebbero rimanere su valori simili.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +21.7° perc. +21.3° Assenti 3.4 NE max 3.4 Grecale 54 % 1017 hPa 4 nubi sparse +20.8° perc. +20.4° Assenti 4.1 NE max 4.1 Grecale 55 % 1017 hPa 7 poche nuvole +28.1° perc. +27.4° Assenti 4.8 NNE max 6.5 Grecale 34 % 1018 hPa 10 nubi sparse +35.1° perc. +33.2° Assenti 5.8 NNE max 6.4 Grecale 20 % 1017 hPa 13 cielo coperto +37.5° perc. +35.4° Assenti 9.1 N max 7.2 Tramontana 17 % 1016 hPa 16 nubi sparse +36.4° perc. +34.4° Assenti 15.8 NNE max 11.1 Grecale 18 % 1015 hPa 19 nubi sparse +26.7° perc. +26.8° Assenti 3.5 N max 7.7 Tramontana 43 % 1018 hPa 22 poche nuvole +23.5° perc. +23.3° Assenti 3.8 ENE max 4.4 Grecale 53 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 20:16

