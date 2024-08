Previsioni Meteo Pesaro: il bollettino per domani martedì 6 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Pesaro per Martedì 6 Agosto prevedono condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con un cielo sereno che accompagnerà la città marchigiana dalle prime ore del mattino fino alla sera.

Durante la mattina, il cielo sarà limpido e la temperatura si attesterà intorno ai +29°C. Nel corso delle ore, la brezza leggera proveniente dall’Est – Nord Est contribuirà a mantenere una piacevole sensazione di fresco.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con il sole che continuerà a splendere su Pesaro e le temperature che raggiungeranno i +29°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche fino a 19,9km/h.

Anche in serata, il bel tempo sarà il protagonista indiscusso, con un cielo sereno e temperature intorno ai +26°C. La brezza leggera proveniente da Sud – Sud Est contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole e gradevole per passeggiate serali.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 6 Agosto a Pesaro indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature estive. Le previsioni per i prossimi giorni confermano un trend di stabilità atmosferica, ideale per godersi a pieno le giornate estive nella città marchigiana.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +25.5° perc. +25.6° Assenti 1.7 SSO max 3.7 Libeccio 56 % 1010 hPa 4 poche nuvole +25.1° perc. +25.2° Assenti 3.3 O max 3.5 Ponente 57 % 1010 hPa 7 cielo sereno +27.8° perc. +28.1° Assenti 2.3 NNE max 3.4 Grecale 49 % 1011 hPa 10 cielo sereno +29° perc. +30° Assenti 15.5 ENE max 12.1 Grecale 52 % 1011 hPa 13 cielo sereno +28.8° perc. +30.1° Assenti 21.2 ENE max 19.9 Grecale 56 % 1010 hPa 16 cielo sereno +28.7° perc. +29.7° Assenti 14.4 E max 15.9 Levante 54 % 1010 hPa 19 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 8.3 ESE max 9.9 Scirocco 66 % 1010 hPa 22 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 4.5 SSO max 5.7 Libeccio 61 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:05 e tramonta alle ore 20:21

