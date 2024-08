Previsioni Meteo Pescara: tutti i dettagli per domani giovedì 29 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Pescara indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi intorno ai 30°C nel pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e le temperature si alzeranno gradualmente, con valori che potranno superare i 29°C. Il vento soffierà da nord con intensità moderata, mentre l’umidità si manterrà intorno al 50%.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà, con cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 30°C. Il vento potrà aumentare leggermente di intensità provenendo sempre da nord, con un’umidità che si attesterà intorno al 55%.

In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai 26-27°C. Il vento sarà ancora proveniente da ovest con intensità leggera, mentre l’umidità aumenterà leggermente fino al 70%.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Pescara confermano una giornata caratterizzata da bel tempo e temperature estive. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione all’idratazione e alla protezione solare, date le alte temperature previste.

Tutti i dati meteo di Giovedì 29 Agosto a Pescara

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.2° perc. +25.4° prob. 9 % 7.8 OSO max 8.1 Libeccio 62 % 1016 hPa 3 cielo sereno +24.8° perc. +24.8° Assenti 7.9 O max 9.4 Ponente 57 % 1015 hPa 6 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 7.7 O max 9 Ponente 50 % 1016 hPa 9 cielo sereno +29.5° perc. +29.9° Assenti 13.1 N max 16.2 Tramontana 47 % 1016 hPa 12 cielo sereno +30° perc. +31.4° Assenti 18 NNE max 19.3 Grecale 52 % 1015 hPa 15 cielo sereno +29.4° perc. +31.5° Assenti 14.1 N max 16.9 Tramontana 59 % 1014 hPa 18 cielo sereno +27° perc. +28.8° prob. 19 % 6.2 N max 8.2 Tramontana 70 % 1015 hPa 21 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° prob. 24 % 7.5 OSO max 7.8 Libeccio 66 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 19:38

