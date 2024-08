Previsioni Meteo Pescara: tutti i dettagli per domani sabato 3 agosto

MeteoWeb

Sabato 3 Agosto a Pescara si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo mutevoli. Le previsioni del tempo indicano un inizio di giornata con cielo sereno, con una leggera copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della mattina. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +27,8°C e i +30,3°C durante le ore mattutine.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica subirà un cambiamento repentino, con l’arrivo di piogge leggere che interesseranno la zona. La copertura nuvolosa sarà più consistente, con probabilità di precipitazioni che raggiungeranno il 77% alle 14:00 e aumenteranno fino al 92% verso le 18:00. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,4°C, con una sensazione termica che potrebbe scendere leggermente a causa delle precipitazioni.

Nella serata, il cielo si presenterà coperto, con probabilità di piogge leggere che si manterranno costanti. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +25°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento rispetto al pomeriggio.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Pescara, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del cielo e di tenere a portata di mano un ombrello per eventuali precipitazioni improvvise. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali variazioni e godetevi al meglio la vostra giornata a Pescara.

Tutti i dati meteo di Sabato 3 Agosto a Pescara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +26.7° perc. +27.5° Assenti 5.7 O max 5.9 Ponente 56 % 1006 hPa 3 nubi sparse +26° perc. +26° Assenti 4.5 O max 4.7 Ponente 50 % 1006 hPa 6 nubi sparse +27.8° perc. +28° Assenti 7.5 NO max 8.5 Maestrale 48 % 1007 hPa 9 cielo sereno +29.7° perc. +31.7° Assenti 15.4 NNE max 13.6 Grecale 57 % 1007 hPa 12 cielo sereno +30.1° perc. +32.7° Assenti 18.7 NE max 14.9 Grecale 58 % 1007 hPa 15 pioggia leggera +26.4° perc. +26.4° 0.44 mm 13 NO max 14.6 Maestrale 70 % 1008 hPa 18 pioggia leggera +26.4° perc. +26.4° 0.13 mm 8.7 ONO max 16.6 Maestrale 65 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +25.3° perc. +25.8° 0.16 mm 7.3 NO max 11 Maestrale 71 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:00 e tramonta alle ore 20:17

