Previsioni Meteo Piacenza: tutti i dettagli per domani domenica 18 agosto

Le previsioni meteo a Piacenza per Domenica 18 Agosto prevedono condizioni meteorologiche mutevoli durante l’arco della giornata. La copertura nuvolosa sarà variabile, con possibili precipitazioni che influenzeranno il clima cittadino.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, si prevedono poche nuvole con una temperatura di circa +20,6°C e una leggera velocità del vento proveniente da Ovest a 8,4km/h. L’umidità sarà intorno all’81% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Nelle prime ore del mattino, a partire dalle 06:00, è attesa una pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 57% e una temperatura di +19,7°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 5,1km/h con raffiche fino a 6,8km/h. L’intensità della pioggia sarà di 1.59mm e l’umidità raggiungerà il 94%.

Durante il pomeriggio, a partire dalle 13:00, le precipitazioni continueranno con una pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà sui +24,2°C con una pressione atmosferica di 1007hPa. Il vento sarà da Est – Nord Est a 10,4km/h con raffiche fino a 11,8km/h.

In serata, a partire dalle 18:00, è prevista una pioggia moderata con una temperatura che scenderà a +19,7°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 13,2km/h con raffiche fino a 19,6km/h. L’umidità sarà al 94% con una pressione atmosferica di 1006hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Piacenza indicano una giornata instabile con precipitazioni che accompagneranno gran parte della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del tempo e di essere preparati per affrontare possibili piogge. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Piacenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +20.6° perc. +20.8° prob. 27 % 8.4 O max 10 Ponente 81 % 1009 hPa 3 poche nuvole +19.7° perc. +19.9° prob. 41 % 7.2 OSO max 8.7 Libeccio 85 % 1008 hPa 6 pioggia moderata +19.7° perc. +20.2° 1.59 mm 5.1 SO max 6.8 Libeccio 94 % 1008 hPa 9 pioggia moderata +20.6° perc. +21° 1.33 mm 4.7 E max 6 Levante 90 % 1008 hPa 12 pioggia leggera +23.8° perc. +24.2° 0.51 mm 9.2 ENE max 10.2 Grecale 77 % 1007 hPa 15 pioggia moderata +24.9° perc. +25.3° 1.75 mm 8.7 NE max 9 Grecale 72 % 1006 hPa 18 pioggia moderata +19.7° perc. +20.1° 1.12 mm 13.2 ONO max 19.6 Maestrale 94 % 1006 hPa 21 pioggia leggera +18.4° perc. +18.7° 0.35 mm 15 O max 28.5 Ponente 95 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 20:18

