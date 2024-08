Previsioni Meteo Piazza Armerina: il bollettino per domani domenica 11 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 11 Agosto a Piazza Armerina si presentano con condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si prevede un cielo sereno con temperature in lieve aumento, mentre nel pomeriggio sono attese poche nuvole che potrebbero coprire parzialmente il cielo. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32°C, con una leggera brezza che potrà mitigare il caldo.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una temperatura che si manterrà intorno ai 24°C, ideale per trascorrere una serata piacevole all’aperto. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che potranno raggiungere i 3-4 km/h provenienti da diverse direzioni.

Nel complesso, le condizioni meteo a Piazza Armerina per Domenica 11 Agosto si preannunciano stabili e piacevoli, ideali per trascorrere una giornata all’aria aperta. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura durante le ore più calde del giorno e proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

Guardando oltre, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Piazza Armerina indicano un mantenimento delle condizioni stabili, con temperature che si attesteranno su valori simili e cieli generalmente sereni. È probabile che si verifichino variazioni nelle coperture nuvolose, ma senza precipitazioni significative in vista.

In conclusione, Domenica 11 Agosto si prospetta come una giornata gradevole dal punto di vista meteorologico a Piazza Armerina, con temperature estive e condizioni atmosferiche favorevoli per godersi appieno le attività all’aperto. Resta aggiornato sulle ultime previsioni meteo e preparati a trascorrere una giornata all’insegna del bel tempo in questa incantevole località siciliana.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Agosto a Piazza Armerina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.5° perc. +24.4° Assenti 3 N max 3.3 Tramontana 56 % 1017 hPa 4 cielo sereno +23.8° perc. +23.8° Assenti 3.2 NNO max 3.6 Maestrale 58 % 1017 hPa 7 cielo sereno +27.8° perc. +27.9° Assenti 0 SSO max 1.9 Libeccio 45 % 1017 hPa 10 cielo sereno +31.5° perc. +30.7° Assenti 9.2 SSO max 7.9 Libeccio 34 % 1017 hPa 13 cielo sereno +32.8° perc. +31.9° Assenti 18.6 SO max 15.8 Libeccio 31 % 1015 hPa 16 nubi sparse +29.8° perc. +29° Assenti 19.2 SO max 19.5 Libeccio 36 % 1014 hPa 19 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° Assenti 10 SSO max 15.4 Libeccio 47 % 1015 hPa 22 cielo sereno +24.7° perc. +24.6° Assenti 1.2 SO max 2.1 Libeccio 56 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 19:56

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.