Previsioni Meteo Piazza Armerina: il bollettino per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Piazza Armerina indicano una settimana con temperature elevate e cieli principalmente sereni. Si prevedono solo lievi variazioni, con la presenza di nubi sparse in alcuni momenti. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Lunedì 19 Agosto

Nella notte a Piazza Armerina, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 78%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21°C, con una percezione di +21,3°C. Il vento soffierà a 4,7km/h provenendo da Ovest. Nel corso della mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature saliranno fino a +28°C, con una percezione di +27,5°C. Il vento aumenterà la sua intensità, raggiungendo i 14,9km/h sempre da Ovest – Nord Ovest. Nel pomeriggio, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa all’83%. Le temperature massime saranno di +30,8°C, con una percezione di +29,5°C. Il vento soffierà a 20,1km/h provenendo da Ovest. In serata, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa al 9%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,9°C, con una percezione di +22°C. Il vento sarà di 3,8km/h proveniente da Nord – Nord Ovest.

Martedì 20 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature si aggireranno intorno ai +20°C, con una percezione di +19,8°C. Il vento soffierà a 10,2km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest. Al mattino, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature massime raggiungeranno i +28,4°C, con una percezione di +27,8°C. Il vento sarà di 9,4km/h proveniente da Nord Ovest. Nel pomeriggio, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa al 47%. Le temperature massime saranno di +30,4°C, con una percezione di +29,6°C. Il vento soffierà a 16,4km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest. In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,6°C, con una percezione di +21,5°C. Il vento sarà di 10,7km/h proveniente da Nord.

Mercoledì 21 Agosto

Nella notte, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19,9°C, con una percezione di +19,8°C. Il vento soffierà a 6,8km/h provenendo da Nord Ovest. Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saliranno fino a +29,7°C, con una percezione di +28,8°C. Il vento sarà di 9,1km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. Nel pomeriggio, si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa al 18%. Le temperature massime saranno di +30,7°C, con una percezione di +29,7°C. Il vento soffierà a 9,9km/h provenendo da Ovest. In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,3°C, con una percezione di +24,4°C. Il vento sarà di 4,5km/h proveniente da Nord Est.

Giovedì 22 Agosto

Durante la notte, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa al 40%. Le temperature si aggireranno intorno ai +21,1°C, con una percezione di +21,2°C. Il vento soffierà a 7km/h provenendo da Nord. Al mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +29,3°C, con una percezione di +28,9°C. Il vento sarà di 5,3km/h proveniente da Sud. Durante il pomeriggio, si prevedono cielo sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature massime saranno di +29,3°C, con una percezione di +28,9°C. Il vento soffierà a 5,3km/h provenendo da Sud. In serata, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,3°C, con una percezione di +20,2°C. Il vento sarà di 7,8km/h proveniente da Nord – Nord Est.

In base alle previsioni meteo per Piazza Armerina, si prospetta una settimana con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni. Sono attese solo lievi variazioni nelle condizioni atmosferiche, con una leggera presenza di nubi sparse in alcuni momenti. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto durante le ore centrali della giornata.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.