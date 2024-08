Previsioni Meteo Pioltello: il bollettino per domani sabato 24 agosto

MeteoWeb

Sabato 24 Agosto a Pioltello si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, con temperature intorno ai +23°C. La velocità del vento sarà compresa tra i 2km/h e i 6km/h proveniente da Est – Sud Est.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e la temperatura aumenterà gradualmente, raggiungendo i +29°C verso le 11:00. La velocità del vento si intensificherà leggermente, con raffiche fino a 7,7km/h provenienti sempre da Sud – Sud Est.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Pioltello, con temperature massime che potranno superare i +31°C. La brezza leggera contribuirà a rendere più gradevole la situazione, con una velocità del vento che si manterrà intorno ai 6km/h.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la comparsa di nubi sparse e una diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai +25°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 5km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 24 Agosto a Pioltello indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature estive. Le condizioni atmosferiche si manterranno stabili e asciutte, con una leggera variabilità della copertura nuvolosa solo in serata. È consigliabile godersi una giornata all’aria aperta, approfittando del bel tempo e delle temperature gradevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.6° perc. +23.9° prob. 8 % 2.6 ESE max 3.9 Scirocco 73 % 1016 hPa 3 cielo sereno +22.3° perc. +22.6° prob. 14 % 1.2 E max 2.2 Levante 78 % 1016 hPa 6 cielo sereno +23° perc. +23.3° prob. 24 % 2.1 S max 3.1 Ostro 75 % 1017 hPa 9 cielo sereno +27.6° perc. +28.7° prob. 44 % 5.8 SSE max 6.4 Scirocco 58 % 1017 hPa 12 cielo sereno +30.6° perc. +31.8° prob. 46 % 7 S max 5.3 Ostro 49 % 1016 hPa 15 cielo sereno +31.7° perc. +32° prob. 9 % 6.2 SSE max 6.5 Scirocco 41 % 1014 hPa 18 cielo sereno +27.5° perc. +28.2° prob. 5 % 6.1 SSO max 8.1 Libeccio 53 % 1014 hPa 21 nubi sparse +25.2° perc. +25.2° prob. 7 % 6.4 O max 11 Ponente 57 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 20:10

