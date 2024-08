Previsioni Meteo Pioltello: tutti i dettagli per domani sabato 3 agosto

MeteoWeb

Sabato 3 Agosto a Pioltello si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno contraddistinte da piogge moderate con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C, con una percezione di caldo leggermente superiore, e una velocità del vento che oscillerà tra i 10 e i 11 km/h proveniente da Est – Nord Est.

Man mano che la mattina avanza, la situazione meteorologica migliorerà con il passare delle ore. Dalle prime ore del pomeriggio fino al tramonto, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo punte massime intorno ai +30°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento si manterrà costante tra i 6 e gli 8 km/h provenienti da direzione Sud Est.

Nel corso della serata, verso le 21:00, è prevista una ripresa delle precipitazioni, seppur di lieve entità, con una copertura nuvolosa del 28%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24°C e la velocità del vento aumenterà fino a raggiungere i 6,7 km/h provenienti da Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 3 Agosto a Pioltello indicano un inizio giornata instabile con piogge moderate al mattino, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata con cielo sereno e temperature in aumento. Tuttavia, verso sera è previsto un nuovo aumento delle precipitazioni. Si consiglia di prestare attenzione all’evoluzione del meteo durante la giornata e di essere preparati a eventuali cambiamenti repentini delle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +21.3° perc. +21.9° 1.7 mm 11.3 ENE max 30 Grecale 92 % 1007 hPa 3 cielo coperto +20.6° perc. +21.2° prob. 73 % 7.3 NNE max 18.5 Grecale 95 % 1007 hPa 6 nubi sparse +22.1° perc. +22.5° prob. 62 % 1.7 N max 3 Tramontana 82 % 1008 hPa 9 cielo sereno +27° perc. +28.2° prob. 3 % 6.4 SE max 5.8 Scirocco 62 % 1009 hPa 12 cielo sereno +29.6° perc. +31.3° Assenti 8.7 SE max 5.8 Scirocco 55 % 1008 hPa 15 cielo sereno +30.3° perc. +32° prob. 5 % 9.8 SE max 6.7 Scirocco 53 % 1007 hPa 18 cielo sereno +27.5° perc. +29.4° prob. 13 % 5.4 SE max 8.1 Scirocco 66 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +24.7° perc. +25.2° 0.13 mm 6.7 E max 8.1 Levante 76 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 20:44

