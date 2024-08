Previsioni Meteo Piombino: il bollettino per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Questa settimana a Piombino avremo condizioni meteo variabili. Lunedì si prevedono nubi sparse con piogge leggere, mentre nei giorni successivi assisteremo a un miglioramento del tempo. Le temperature si manterranno intorno ai +24-28°C, con venti variabili che potranno raggiungere i 22,9km/h. L’umidità oscillerà tra il 60% e il 74%. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni.

Lunedì 19 Agosto

Notte: Durante la notte a Piombino, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 58%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,2°C con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est a una velocità di 19,7km/h. L’umidità si attesterà al 68% con una pressione atmosferica di 1006hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature saliranno fino a +25,1°C con una brezza vivace proveniente da Nord – Nord Est a una velocità di 22,7km/h. L’umidità diminuirà al 62% con una pressione atmosferica di 1007hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, le previsioni indicano nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’80%. Le temperature massime raggiungeranno i +28°C con una brezza proveniente da Nord Ovest a una velocità di 17,4km/h. La probabilità di pioggia sarà del 18% con un’umidità del 60% e una pressione atmosferica di 1007hPa.

Sera: In serata, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,9°C con una brezza leggera proveniente da Nord a una velocità di 7,2km/h. La probabilità di pioggia sarà del 68% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Martedì 20 Agosto

Notte: Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 90%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +24°C con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est a una velocità di 5km/h. L’umidità sarà al 70% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a +24,8°C con una brezza proveniente da Nord a una velocità di 13,6km/h. L’umidità si attesterà al 66% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa del 13%. Le temperature massime raggiungeranno i +26,8°C con una brezza vivace proveniente da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 21,6km/h. L’umidità sarà del 66% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Sera: In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,4°C con una brezza vivace proveniente da Nord Ovest a una velocità di 22,9km/h. L’umidità sarà del 70% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mercoledì 21 Agosto

Notte: Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,1°C con una brezza vivace proveniente da Nord Ovest a una velocità di 24,1km/h. L’umidità sarà del 71% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno fino a +26,6°C con una brezza vivace proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di 17,4km/h. L’umidità si attesterà al 68% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 36%. Le temperature massime raggiungeranno i +27,2°C con una brezza vivace proveniente da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 22,1km/h. L’umidità sarà del 67% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Sera: In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +27,2°C con una brezza vivace proveniente da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 22,9km/h. L’umidità sarà del 67% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Giovedì 22 Agosto

Notte: Durante la notte, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 33%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,8°C con una brezza proveniente da Nord a una velocità di 17,2km/h. L’umidità sarà del 74% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature saliranno fino a +25,7°C con una brezza proveniente da Nord a una velocità di 18,6km/h. L’umidità si attesterà al 74% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio, si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +27°C con una brezza proveniente da Nord Ovest a una velocità di 17,8km/h. L’umidità sarà del 66% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Sera: In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,2°C con una brezza vivace proveniente da Nord Ovest a una velocità di 23,8km/h. L’umidità sarà del 71% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

In base alle previsioni meteo per Piombino, si prevede un inizio settimana variabile con possibili precipitazioni nella giornata di Lunedì, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nei giorni successivi. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni.

