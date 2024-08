Previsioni Meteo Piombino: tutti i dettagli per domani mercoledì 14 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 14 Agosto a Piombino si prevedono condizioni meteo stabili e piuttosto calde. La giornata inizierà con cielo sereno durante la notte, con temperature intorno ai +26,7°C e una leggera brezza proveniente dall’Est. Le prime ore del mattino vedranno la presenza di poche nuvole, con una temperatura che si manterrà intorno ai +26°C e un aumento della copertura nuvolosa fino al 26%. Il vento soffierà da Sud Est con una velocità di circa 15km/h.

Durante la mattina, le nubi sparse tenderanno ad aumentare, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 54% intorno alle 07:00. Le temperature si manterranno piuttosto costanti, con valori che oscilleranno tra i +26,3°C e i +27,2°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a soffiare fino a 18,6km/h da Sud Est.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 20-21%. Le temperature massime saranno di circa +28,2°C, con una sensazione di caldo che potrà arrivare fino a +31,8°C. Il vento sarà piuttosto vivace, con raffiche fino a 21,1km/h provenienti sempre da Sud.

In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili, con poche nuvole e una leggera diminuzione della temperatura, che si attesterà intorno ai +26,9°C. Il vento continuerà a soffiare da Est – Sud Est con una velocità di circa 12,6km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 14 Agosto a Piombino indicano una giornata con temperature elevate e una leggera presenza di nubi sparse. Il vento sarà moderato, con raffiche vivaci durante le ore centrali della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature percepite, che potrebbero risultare più elevate rispetto ai valori effettivi. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con temperature che si manterranno su valori simili.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 14 Agosto a Piombino

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 9.5 E max 10.2 Levante 75 % 1010 hPa 4 poche nuvole +26.2° perc. +26.2° Assenti 14.4 ESE max 15.2 Scirocco 75 % 1010 hPa 7 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° Assenti 15.6 SE max 17.1 Scirocco 72 % 1011 hPa 10 nubi sparse +27.4° perc. +29.8° Assenti 17.8 S max 19.4 Ostro 72 % 1012 hPa 13 poche nuvole +28.1° perc. +31.4° Assenti 17.9 S max 21.1 Ostro 74 % 1011 hPa 16 poche nuvole +28.2° perc. +31.9° Assenti 16.1 S max 20 Ostro 76 % 1011 hPa 19 poche nuvole +27.4° perc. +31° Assenti 10.6 SSE max 12.8 Scirocco 82 % 1011 hPa 22 poche nuvole +26.5° perc. +26.5° Assenti 15.4 E max 16 Levante 82 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 20:17

