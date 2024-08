Previsioni Meteo Pisticci: il bollettino per domani giovedì 8 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 8 Agosto a Pisticci prevedono una giornata caratterizzata da condizioni variabili. Al mattino il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +27,4°C alle 06:00, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +35,7°C alle 11:00. Nel pomeriggio sono attese precipitazioni: una pioggia leggera alle 13:00 con una temperatura di +35,8°C, seguita da piogge moderate alle 14:00 e alle 15:00 con temperature in diminuzione fino a +23,1°C. La pioggia tenderà a diminuire di intensità nel tardo pomeriggio con una temperatura che si manterrà intorno ai +22,9°C alle 16:00 e 17:00.

Nella sera le condizioni meteorologiche continueranno ad essere instabili, con nubi sparse alle 18:00 e cielo coperto alle 19:00 e alle 20:00, con temperature che si manterranno intorno ai +23°C. Le precipitazioni diminuiranno di intensità, con probabilità di pioggia bassa.

In conclusione, le previsioni meteo per Pisticci indicano una giornata con un inizio soleggiato seguito da precipitazioni nel corso della giornata, con temperature massime che si attesteranno intorno ai +35,7°C e minime intorno ai +22,9°C. Per i prossimi giorni si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno al bel tempo e temperature più miti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +25.3° perc. +25.2° Assenti 7.6 ONO max 7.7 Maestrale 50 % 1011 hPa 3 cielo sereno +24.2° perc. +24.1° Assenti 5.6 ONO max 6.2 Maestrale 53 % 1012 hPa 6 cielo sereno +27.4° perc. +27.5° Assenti 4.3 ONO max 4.4 Maestrale 46 % 1012 hPa 9 cielo sereno +33.2° perc. +32.4° Assenti 2.7 ENE max 7.3 Grecale 31 % 1012 hPa 12 cielo sereno +36.2° perc. +35.1° Assenti 9.6 E max 13.9 Levante 24 % 1010 hPa 15 pioggia moderata +23.1° perc. +23.3° 3.34 mm 19.8 SO max 33.1 Libeccio 69 % 1013 hPa 18 nubi sparse +23.8° perc. +23.8° prob. 77 % 20.6 ONO max 48.1 Maestrale 59 % 1013 hPa 21 nubi sparse +22.7° perc. +22.5° Assenti 9.8 ONO max 14.5 Maestrale 58 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:01 e tramonta alle ore 19:56

