Previsioni Meteo Pisticci: il bollettino per domani venerdì 2 agosto

Le previsioni meteo per Venerdì 2 Agosto a Pisticci indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima raggiungerà i 35,9°C nel primo pomeriggio, con una percezione di caldo intorno ai 34°C. Il vento soffierà principalmente da Est – Sud Est con raffiche fino a 16,4km/h.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 22°C. Il vento sarà leggero proveniente da Ovest – Nord Ovest con velocità intorno ai 5,7km/h.

Al risveglio, la mattina si presenterà con un cielo terso e temperature in aumento fino a superare i 33°C verso le ore 10:00. Il vento sarà ancora debole proveniente da Sud Est.

Nel primo pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera copertura nuvolosa nel tardo pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 35°C con venti moderati da Sud Est.

In serata, il cielo tornerà a essere sereno con una leggera diminuzione delle temperature che si manterranno intorno ai 25°C. Il vento sarà più leggero rispetto al pomeriggio, proveniente da Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pisticci indicano un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica con temperature elevate durante il giorno e un clima piacevole nelle ore serali e notturne. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni meteo a Pisticci.

Tutti i dati meteo di Venerdì 2 Agosto a Pisticci

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.8° perc. +22.2° Assenti 5.6 ONO max 5.7 Maestrale 43 % 1010 hPa 3 cielo sereno +22° perc. +21.4° Assenti 2.2 SO max 3.5 Libeccio 45 % 1009 hPa 6 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 2 OSO max 3.1 Libeccio 35 % 1010 hPa 9 cielo sereno +33.9° perc. +32° Assenti 10.5 SE max 8 Scirocco 21 % 1008 hPa 12 cielo sereno +35.6° perc. +34° Assenti 21.6 ESE max 16.4 Scirocco 22 % 1007 hPa 15 cielo sereno +33.2° perc. +32° Assenti 20.7 SSE max 24.5 Scirocco 28 % 1006 hPa 18 nubi sparse +27.1° perc. +27.4° Assenti 6.7 ESE max 9.3 Scirocco 49 % 1007 hPa 21 cielo sereno +24.8° perc. +24.7° Assenti 4.9 ONO max 5.1 Maestrale 55 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 05:55 e tramonta alle ore 20:04

