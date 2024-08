Previsioni Meteo Pistoia: il bollettino per il weekend 2 – 4 Agosto

MeteoWeb

Venerdì 2 Agosto sarà caratterizzato da sole a Pistoia, con temperature in aumento durante la mattina fino a raggiungere i +35,3°C nel pomeriggio. La brezza proveniente da Sud Ovest si intensificherà, mentre la probabilità di precipitazioni sarà bassa. In serata, il termometro scenderà leggermente ma le condizioni rimarranno stabili. Sabato 3 Agosto il tempo subirà un cambiamento significativo, con cielo coperto e piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai +33,8°C. Domenica 4 Agosto il tempo sarà instabile, con nubi sparse e probabilità di pioggia leggera al mattino. Nel pomeriggio le condizioni miglioreranno leggermente, ma in serata si prevedono precipitazioni.

Venerdì 2 Agosto

Venerdì 2 Agosto si prospetta una giornata all’insegna del sole a Pistoia. Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +23°C e una leggera brezza di vento proveniente da Nord a 4,4km/h. L’umidità sarà del 56% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento: +25,4°C alle 06:00, +27,4°C alle 07:00 e +29,3°C alle 08:00. La brezza leggera proveniente da Sud – Sud Ovest sarà di circa 6,4km/h. L’umidità diminuirà al 49% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

Nel pomeriggio, il caldo aumenterà ulteriormente con temperature che raggiungeranno i +35,3°C alle 13:00 e +35,3°C alle 14:00. La brezza proveniente da Sud Ovest sarà più sostenuta, intorno ai 13,3km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, intorno al 2%, e l’umidità si attesterà al 35%.

In serata, il termometro scenderà leggermente ma le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e una temperatura di +24°C alle 20:00. L’umidità aumenterà al 87% e la pressione atmosferica a 1009hPa.

Sabato 3 Agosto

Sabato 3 Agosto il tempo a Pistoia subirà un cambiamento significativo. Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa al 1% e una temperatura di +22,8°C. La brezza di vento proveniente da Nord – Nord Est sarà di 1,4km/h.

Al mattino, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 100% con cielo coperto alle 07:00 e 08:00. Le temperature si manterranno intorno ai +26,5°C e +28,1°C rispettivamente. La brezza di vento sarà leggera, con intensità intorno ai 2,8km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica peggiorerà con piogge leggere che inizieranno ad interessare la zona. Alle 10:00 e 11:00 si prevede pioggia leggera con temperature di +32,7°C e +33,8°C rispettivamente. Le precipitazioni saranno accompagnate da una brezza leggera e intensità variabile.

In serata, le piogge leggere continueranno a interessare la zona con una probabilità intorno all’82% alle 20:00 e 21:00. Le temperature si abbasseranno fino ai +22,2°C e l’umidità aumenterà fino all’89%.

Domenica 4 Agosto

Domenica 4 Agosto il tempo a Pistoia si presenterà instabile. Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa all’83% e una temperatura di +22,2°C. La brezza leggera proveniente da Nord sarà di 4,3km/h.

Al mattino, le nubi sparse copriranno il cielo con una probabilità di pioggia leggera al 15% alle 01:00 e una temperatura di +21,9°C. La brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est sarà di 5,1km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche miglioreranno leggermente con nubi sparse e una temperatura che raggiungerà i +35°C alle 12:00. La brezza leggera proveniente da Est – Nord Est sarà di 5,9km/h.

In serata, il cielo si presenterà nuvoloso con una probabilità di precipitazioni intorno all’80% alle 15:00 e 16:00. Le temperature si abbasseranno fino ai +26,9°C e l’umidità raggiungerà il 69%.

In conclusione, il fine settimana a Pistoia si preannuncia variabile con una giornata soleggiata il Venerdì, piogge leggere il Sabato e condizioni instabili la Domenica. Siate preparati a cambiamenti repentini e consultate sempre le previsioni aggiornate.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.