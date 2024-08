Previsioni Meteo Pistoia: il bollettino per la prossima settimana 5 – 8 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Pistoia indicano un inizio settimana con cieli prevalentemente coperti e temperature in aumento fino a martedì. A partire da mercoledì, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo con cieli più sereni e temperature elevate. Tuttavia, giovedì potrebbero verificarsi precipitazioni leggere nel corso della giornata. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle previsioni.

Lunedì 5 Agosto

Notte

Durante la notte a Pistoia, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 94%. Le temperature si manterranno intorno ai +24°C, con una leggera brezza proveniente da Nord a una velocità di 6,6km/h. L’umidità sarà del 60% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1011hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo coperto al 99%, con temperature in aumento fino a raggiungere i +32,2°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est a una velocità di 5km/h, con un’umidità del 33% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo rimarrà coperto al 99%, con temperature che si manterranno intorno ai +34,9°C. Il vento sarà debole, proveniente da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 7,5km/h. L’umidità salirà al 29% e la pressione atmosferica scenderà a 1010hPa.

Sera

In serata si avranno poche nuvole con una copertura del 16%. Le temperature si attesteranno sui +25,9°C, con una leggera brezza da Nord – Nord Ovest a una velocità di 8,9km/h. L’umidità salirà al 58% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Martedì 6 Agosto

Notte

Durante la notte a Pistoia, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’11%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +24°C, con una leggera brezza da Nord a una velocità di 4,4km/h. L’umidità sarà del 65% e la pressione atmosferica si manterrà sui 1011hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo sereno al 7%, con temperature in aumento fino a raggiungere i +31,6°C. Il vento sarà una brezza leggera da Sud – Sud Ovest, con un’umidità del 46% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo presenterà nubi sparse al 34%, con temperature che raggiungeranno i +35,1°C. Il vento sarà in aumento, proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 9,3km/h. L’umidità sarà del 32% e la pressione atmosferica scenderà a 1010hPa.

Sera

In serata si avranno ancora nubi sparse al 73%, con temperature che si manterranno sui +26°C. Il vento sarà una brezza leggera da Ovest, con una probabilità del 3% di precipitazioni e un’umidità del 66%. La pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Mercoledì 7 Agosto

Notte

Durante la notte a Pistoia, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 63%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,7°C, con una leggera brezza da Nord – Nord Ovest a una velocità di 3,3km/h. L’umidità sarà dell’86% e la pressione atmosferica si manterrà sui 1012hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo sereno al 2%, con temperature in aumento fino a raggiungere i +30,8°C. Il vento sarà una brezza leggera da Sud – Sud Ovest, con un’umidità del 52% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo presenterà nubi sparse al 73%, con temperature che raggiungeranno i +35,6°C. Il vento sarà in aumento, proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 9,7km/h. L’umidità sarà del 35% e la pressione atmosferica scenderà a 1011hPa.

Sera

In serata si avranno nubi sparse al 77%, con temperature che si manterranno sui +26°C. Il vento sarà una brezza leggera da Ovest, con una probabilità del 3% di precipitazioni e un’umidità del 66%. La pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Giovedì 8 Agosto

Notte

Durante la notte a Pistoia, il cielo sarà nubi sparse al 25%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,2°C, con una leggera brezza da Nord a una velocità di 4,1km/h. L’umidità sarà dell’85% e la pressione atmosferica si manterrà sui 1014hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo nubi sparse al 84%, con temperature in aumento fino a raggiungere i +29,6°C. Il vento sarà una brezza di vento da Sud Est, con un’umidità del 59% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo presenterà nubi sparse al 72%, con temperature che raggiungeranno i +31,7°C. Il vento sarà una brezza di vento da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 4,8km/h. L’umidità sarà del 51% e la pressione atmosferica scenderà a 1015hPa.

Sera

In serata si avranno nubi sparse al 60%, con temperature che si manterranno sui +33,4°C. Il vento sarà una brezza di vento da Sud – Sud Est, con una probabilità del 9% di precipitazioni e un’umidità del 45%. La pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Conclusioni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Pistoia indicano un inizio settimana con cieli prevalentemente coperti e temperature in aumento fino a martedì. A partire da mercoledì, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo con cieli più sereni e temperature elevate. Tuttavia, giovedì potrebbero verificarsi precipitazioni leggere nel corso della giornata. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle previsioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.