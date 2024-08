Previsioni Meteo Poggiomarino: il bollettino per domani sabato 10 agosto

MeteoWeb

Sabato 10 Agosto a Poggiomarino si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno o poche nuvole per gran parte della giornata. Le temperature saranno elevate, con valori che raggiungeranno punte massime nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 29-35°C, con un lieve aumento dell’umidità rispetto alle prime ore del giorno.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno ulteriormente, con valori che potranno superare i 36°C. Il vento sarà debole, con raffiche leggere che potranno raggiungere i 15km/h.

In serata, il cielo si manterrà sereno o con poche nubi sparse, le temperature caleranno leggermente ma si manterranno comunque elevate, intorno ai 30-32°C. Il vento sarà ancora debole, con una leggera brezza che soffierà da nord.

Le previsioni per i prossimi giorni a Poggiomarino indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che si manterranno elevate e cieli generalmente sereni. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

In conclusione, Sabato 10 Agosto a Poggiomarino si preannuncia una giornata calda e soleggiata, ideale per chi desidera trascorrere del tempo all’aria aperta. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo e godetevi le belle giornate estive in tutta sicurezza.

Tutti i dati meteo di Sabato 10 Agosto a Poggiomarino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +28.4° perc. +30.6° Assenti 0.5 SO max 2.8 Libeccio 64 % 1016 hPa 3 cielo sereno +27.5° perc. +29.1° Assenti 2.2 ENE max 3.1 Grecale 64 % 1016 hPa 6 poche nuvole +29.4° perc. +30° Assenti 2.3 NE max 4.8 Grecale 49 % 1017 hPa 9 poche nuvole +35.2° perc. +34.5° Assenti 2.7 O max 10.8 Ponente 28 % 1017 hPa 12 poche nuvole +36.6° perc. +37.4° Assenti 6.8 OSO max 15.3 Libeccio 31 % 1016 hPa 15 cielo sereno +35.6° perc. +36.4° Assenti 10.4 O max 13.5 Ponente 33 % 1016 hPa 18 cielo sereno +33.5° perc. +33.3° Assenti 8.5 NO max 12.3 Maestrale 34 % 1016 hPa 21 poche nuvole +31.6° perc. +30.9° Assenti 6.7 NNE max 7.6 Grecale 35 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:10 e tramonta alle ore 20:03

