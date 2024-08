Previsioni Meteo Poggiomarino: tutti i dettagli per domani giovedì 15 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 15 Agosto a Poggiomarino indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si potranno osservare solo poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 35-36°C durante le ore centrali della giornata.

Durante la notte, il cielo resterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 29-30°C. Il vento soffierà prevalentemente da nord con intensità variabile, senza raffiche di particolare rilievo. L’umidità si manterrà su valori moderati intorno al 50%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1015hPa.

Nel corso della mattina, la temperatura aumenterà gradualmente, raggiungendo i 35,5°C intorno alle 09:00 con una copertura nuvolosa del 40%. Nel pomeriggio, nonostante la presenza di nubi sparse, le condizioni rimarranno asciutte e calde, con una temperatura che si manterrà intorno ai 35-36°C.

In conclusione, per Giovedì 15 Agosto a Poggiomarino ci aspettiamo una giornata caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso, temperature elevate e vento leggero. Le condizioni meteo si preannunciano stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che potrebbero rimanere sopra la media stagionale. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo a Poggiomarino.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +28.1° perc. +28.8° Assenti 3.1 N max 3.2 Tramontana 52 % 1013 hPa 3 cielo sereno +27° perc. +27.8° Assenti 4.2 NE max 4.1 Grecale 56 % 1013 hPa 6 cielo sereno +29.2° perc. +29.2° Assenti 2.7 N max 4.5 Tramontana 44 % 1014 hPa 9 nubi sparse +35.5° perc. +34.5° Assenti 9.5 OSO max 7.5 Libeccio 26 % 1014 hPa 12 nubi sparse +35.7° perc. +35.7° Assenti 12.1 OSO max 9.5 Libeccio 30 % 1013 hPa 15 poche nuvole +34.8° perc. +35.3° Assenti 12 O max 9.9 Ponente 34 % 1013 hPa 18 cielo sereno +31.7° perc. +32.8° Assenti 9.3 ONO max 11.4 Maestrale 45 % 1014 hPa 21 cielo sereno +30.2° perc. +31.4° Assenti 2.7 NNO max 4.4 Maestrale 50 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 19:56

