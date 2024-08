Previsioni Meteo Policoro: tutti i dettagli per domani sabato 10 agosto

MeteoWeb

Sabato 10 Agosto a Policoro si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature saranno elevate, con valori che raggiungeranno punte massime nel primo pomeriggio.

Durante la notte il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 26°C. Il vento soffierà da Nord Ovest con una velocità di circa 14,9km/h.

Al mattino il cielo rimarrà sereno, con temperature in aumento fino a toccare i 35°C. Il vento sarà moderato proveniente da Nord – Nord Est.

Nel pomeriggio il cielo sarà prevalentemente sereno, con qualche nuvola sporadica. Le temperature si manterranno intorno ai 36°C con venti sempre provenienti da Nord – Nord Est.

In serata il cielo resterà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a toccare i 27°C. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità via via decrescente.

In base alle previsioni meteo, per i prossimi giorni a Policoro ci si aspetta un clima stabile e caldo, con temperature che potrebbero rimanere elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

Tutti i dati meteo di Sabato 10 Agosto a Policoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 11 NO max 14.9 Maestrale 50 % 1015 hPa 3 cielo sereno +25.6° perc. +25.6° Assenti 12.3 ONO max 17.3 Maestrale 51 % 1015 hPa 6 cielo sereno +29.8° perc. +29° Assenti 16.2 NO max 27.7 Maestrale 36 % 1016 hPa 9 cielo sereno +35.1° perc. +34.5° Assenti 20.7 NNE max 24 Grecale 28 % 1016 hPa 12 poche nuvole +36.5° perc. +36.2° Assenti 21.6 NNE max 24.1 Grecale 27 % 1015 hPa 15 cielo sereno +35.9° perc. +35.6° Assenti 23.1 NNE max 25.9 Grecale 28 % 1015 hPa 18 cielo sereno +31.6° perc. +30.7° Assenti 14.2 N max 22.2 Tramontana 33 % 1015 hPa 21 cielo sereno +28.2° perc. +27.8° Assenti 10 NO max 10.5 Maestrale 40 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:02 e tramonta alle ore 19:53

