Previsioni Meteo Pomigliano d’Arco: tutti i dettagli per domani domenica 11 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 11 Agosto a Pomigliano d’Arco mostrano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa minima, mentre le temperature si attesteranno intorno ai +31,8°C alle 07:00, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +37,3°C alle 11:00. Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con qualche nuvola sparsa, e le temperature massime si manterranno intorno ai +37°C.

Durante la sera, il cielo si manterrà sereno con una temperatura che scenderà a +29,9°C intorno alle 23:00. Le condizioni di vento saranno prevalentemente leggere, con raffiche che potranno raggiungere i 16km/h durante le ore centrali della giornata. L’umidità si manterrà intorno al 25-45% durante l’intera giornata, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1014-1018hPa.

In base alle previsioni attuali, possiamo affermare che Domenica 11 Agosto a Pomigliano d’Arco sarà caratterizzata da condizioni meteo ideali per trascorrere una giornata all’aperto, godendo del sole e delle temperature estive. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle ore più calde della giornata e proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

Domani e dopodomani si prevedono condizioni meteorologiche simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno elevate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo in quanto potrebbero verificarsi variazioni nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Agosto a Pomigliano d’Arco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +29.4° perc. +28.8° Assenti 7.8 NE max 10.7 Grecale 38 % 1017 hPa 3 nubi sparse +28° perc. +27.6° Assenti 5 E max 8.9 Levante 40 % 1017 hPa 6 nubi sparse +29.8° perc. +29° Assenti 3.1 ENE max 5.5 Grecale 36 % 1018 hPa 9 cielo sereno +35.5° perc. +34.5° Assenti 0.6 E max 10.5 Levante 26 % 1017 hPa 12 cielo sereno +37.3° perc. +37.4° Assenti 8.7 OSO max 16 Libeccio 27 % 1015 hPa 15 cielo sereno +35.1° perc. +35.7° Assenti 15.3 O max 14.3 Ponente 34 % 1014 hPa 18 cielo sereno +32.4° perc. +32.6° Assenti 8.4 ONO max 10.5 Maestrale 38 % 1014 hPa 21 cielo sereno +31.1° perc. +31.2° Assenti 1.3 N max 3.2 Tramontana 41 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 20:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.