Previsioni Meteo Pompei: il bollettino per domani martedì 20 agosto

Martedì 20 Agosto a Pompei si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni meteorologiche significative. Le prime ore della giornata saranno contraddistinte da piogge leggere con una copertura nuvolosa intorno al 34% e temperature che si aggireranno intorno ai +24,8°C. La percezione della temperatura sarà di circa +25°C con venti provenienti da Est con una velocità di 4,5km/h e raffiche fino a 5,6km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.12mm con un’umidità del 66% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Durante la mattina, il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a poche nuvole con una copertura intorno al 23%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +29,6°C con una percezione di +29,8°C. I venti soffieranno da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 14,7km/h e raffiche fino a 11,2km/h. L’umidità si attesterà intorno al 45% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, portando a una situazione di cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +29,2°C con una percezione di +29,8°C. I venti continueranno a soffiare da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 14,5km/h e raffiche fino a 12,5km/h. L’umidità rimarrà costante al 49% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

In serata, le nubi si diraderanno, lasciando spazio a poche nuvole con una copertura intorno al 16%. Le temperature si attesteranno sui +26°C con una percezione uguale. I venti provenienti da Ovest soffieranno con una velocità di 5,8km/h e raffiche fino a 8,5km/h. L’umidità sarà del 68% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

In conclusione, Martedì 20 Agosto a Pompei si prevede un’alternanza di condizioni meteorologiche, con piogge leggere nelle prime ore del giorno seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche durante la mattina. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, per poi diradarsi nuovamente in serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di essere preparati a cambi repentini nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Agosto a Pompei

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +24.8° perc. +25° 0.12 mm 4.5 E max 5.6 Levante 66 % 1009 hPa 3 cielo sereno +24° perc. +24.3° prob. 48 % 4.2 E max 4.9 Levante 70 % 1009 hPa 6 poche nuvole +24.9° perc. +25.1° prob. 40 % 3.5 NNE max 4.2 Grecale 62 % 1009 hPa 9 poche nuvole +29° perc. +29.1° Assenti 6.9 OSO max 5.4 Libeccio 45 % 1010 hPa 12 nubi sparse +29.2° perc. +29.9° Assenti 15.6 OSO max 12.1 Libeccio 49 % 1010 hPa 15 nubi sparse +29.3° perc. +29.8° Assenti 14.3 O max 12.9 Ponente 48 % 1009 hPa 18 nubi sparse +27.6° perc. +28.2° Assenti 11.7 ONO max 11.6 Maestrale 52 % 1010 hPa 21 poche nuvole +26.5° perc. +26.5° Assenti 8.1 ONO max 9.3 Maestrale 64 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 19:49

