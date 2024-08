Previsioni Meteo Pompei: il bollettino per domani mercoledì 7 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 7 Agosto a Pompei si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le previsioni del tempo indicano cielo sereno per gran parte della giornata, con solo alcune nubi sparse durante la mattina.

Durante la mattina, ci si aspetta un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si aggirano intorno ai 28-32°C. La percezione della temperatura potrebbe essere leggermente superiore, con valori intorno ai 30-35°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità compresa tra i 4,5km/h e i 9,2km/h.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno e il cielo tornerà a essere sereno. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32-33°C, con una percezione di calore che potrebbe raggiungere i 34-35°C. Il vento sarà sempre proveniente da Ovest – Sud Ovest, con intensità tra i 11,6km/h e i 13,8km/h.

In serata, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a diminuire, mantenendosi comunque piacevoli attorno ai 28-30°C. Il vento sarà ancora proveniente da Ovest – Nord Ovest, con una velocità che si aggirerà tra i 4,8km/h e i 7,5km/h.

Considerando le previsioni meteo per i prossimi giorni a Pompei, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e stabilità atmosferica. Le temperature dovrebbero rimanere costanti, con valori massimi attorno ai 32-33°C durante il giorno e una diminuzione durante le ore serali. Il vento continuerà a provenire principalmente da Ovest – Sud Ovest, con intensità moderata.

In conclusione, Mercoledì 7 Agosto a Pompei si prospetta una giornata estiva con cielo sereno e temperature gradevoli. Le previsioni del tempo indicano condizioni ideali per godersi una giornata all’aperto, con un clima caldo ma non eccessivamente afoso.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 7 Agosto a Pompei

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +28.2° perc. +30.7° Assenti 3.2 O max 3.5 Ponente 68 % 1011 hPa 3 cielo sereno +27.3° perc. +29.8° Assenti 3.1 OSO max 3.9 Libeccio 73 % 1011 hPa 6 poche nuvole +28.4° perc. +31° Assenti 4.5 OSO max 4.4 Libeccio 67 % 1012 hPa 9 nubi sparse +31.9° perc. +34.5° Assenti 9.2 OSO max 6.3 Libeccio 51 % 1012 hPa 12 nubi sparse +32.4° perc. +34.9° Assenti 13.7 OSO max 10.7 Libeccio 49 % 1012 hPa 15 cielo sereno +32.3° perc. +34.4° prob. 16 % 12.6 O max 11.9 Ponente 48 % 1012 hPa 18 cielo sereno +30.6° perc. +32.8° prob. 16 % 10.3 ONO max 9 Maestrale 54 % 1012 hPa 21 cielo sereno +29.1° perc. +31.2° Assenti 5.5 O max 5.7 Ponente 60 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:07 e tramonta alle ore 20:07

