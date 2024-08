Previsioni Meteo Pontassieve: il bollettino per domani domenica 4 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 4 Agosto a Pontassieve prevedono condizioni generalmente stabili durante la giornata. La mattina sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura intorno al 17%, temperature in aumento che si attesteranno intorno ai +23,7°C alle 6:00, per poi salire fino a +34,2°C alle 11:00. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori che raggiungeranno i +34,8°C. Il vento soffierà prevalentemente da Est – Nord Est con una velocità compresa tra i 3,9 e i 4,3 km/h.

Nel pomeriggio la copertura nuvolosa aumenterà fino al 72% intorno alle 12:00, con temperature che si manterranno elevate, intorno ai +34,9°C. La percezione della temperatura sarà simile, attestandosi intorno ai +35,1°C. Il vento sarà sempre da Ovest – Sud Ovest con una velocità tra i 4,9 e i 5,2 km/h.

Durante la sera la situazione meteorologica tenderà a migliorare leggermente, con una copertura nuvolosa intorno al 53% alle 20:00. Le temperature saranno più miti rispetto al pomeriggio, con valori intorno ai +24,9°C. Il vento sarà da Est – Nord Est con una velocità tra i 6,1 e i 7,7 km/h.

In conclusione, Pontassieve godrà di una giornata con temperature elevate, copertura nuvolosa variabile e venti leggeri. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che si attesteranno su valori simili. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

Tutti i dati meteo di Domenica 4 Agosto a Pontassieve

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +21.3° perc. +21.7° prob. 18 % 4.6 ENE max 4.7 Grecale 88 % 1010 hPa 4 poche nuvole +20.8° perc. +21.3° prob. 4 % 6 E max 5.5 Levante 89 % 1010 hPa 7 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 2.3 NE max 3.8 Grecale 68 % 1011 hPa 10 nubi sparse +33.2° perc. +34.1° Assenti 2.8 ONO max 3.9 Maestrale 40 % 1010 hPa 13 nubi sparse +35.4° perc. +35.5° prob. 9 % 4.8 O max 5.4 Ponente 31 % 1009 hPa 16 nubi sparse +31.5° perc. +32.8° prob. 28 % 13.2 NE max 15.7 Grecale 47 % 1008 hPa 19 cielo coperto +25.9° perc. +26.4° prob. 3 % 6.9 NE max 7.4 Grecale 72 % 1010 hPa 22 nubi sparse +23.9° perc. +24.4° prob. 3 % 6.1 NE max 6.2 Grecale 77 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:30

