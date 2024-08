Previsioni Meteo Pontassieve: tutti i dettagli per domani domenica 11 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Pontassieve per Domenica 11 Agosto prevedono una giornata caratterizzata da un aumento della copertura nuvolosa nel corso della mattina, con cielo parzialmente nuvoloso fino a nubi sparse nel pomeriggio e cielo coperto dalla tarda serata. Le temperature si manterranno elevate durante la giornata, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, a partire dalle prime ore, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente fino a diventare poche nuvole verso le 9:00. Le temperature saranno già piuttosto elevate, con valori intorno ai +36°C alle 9:00.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si coprirà completamente, portando a condizioni di cielo coperto per il resto della giornata. Le temperature massime saranno raggiunte intorno alle 15:00, con valori che potranno superare i +38°C.

In serata, a partire dalle 18:00, il cielo rimarrà coperto con temperature in calo, ma comunque elevate, attorno ai +30°C. La copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente verso le 21:00, con nubi sparse che prenderanno il sopravvento.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 11 Agosto a Pontassieve indicano una giornata calda con un graduale aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Le temperature rimarranno elevate, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e di adottare le dovute precauzioni, specialmente nelle ore più calde della giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Agosto a Pontassieve

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.7° perc. +25.7° Assenti 5.8 ENE max 5.4 Grecale 55 % 1019 hPa 4 cielo sereno +25° perc. +25° Assenti 5.8 ENE max 5.1 Grecale 54 % 1019 hPa 7 poche nuvole +31° perc. +31.3° Assenti 4.1 NE max 6.1 Grecale 42 % 1019 hPa 10 poche nuvole +37.8° perc. +38.2° Assenti 3.1 N max 4 Tramontana 27 % 1017 hPa 13 cielo coperto +38.5° perc. +38.4° Assenti 3.6 NO max 4.1 Maestrale 24 % 1015 hPa 16 cielo coperto +37.5° perc. +37.6° Assenti 5.9 NNO max 6.1 Maestrale 27 % 1014 hPa 19 cielo coperto +28.9° perc. +29.7° Assenti 2.9 SE max 5.9 Scirocco 51 % 1015 hPa 22 cielo coperto +27° perc. +27.7° Assenti 3.5 ENE max 3.3 Grecale 55 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 20:20

