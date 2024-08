Previsioni Meteo Pontecagnano Faiano: tutti i dettagli per domani sabato 31 agosto

MeteoWeb

Sabato 31 Agosto a Pontecagnano Faiano si prospetta una giornata con condizioni meteo stabili e prevalentemente soleggiate. Le temperature si manterranno elevate durante l’arco della giornata, con un leggero aumento delle nubi nel pomeriggio.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +26,4°C alle 06:00, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +31,1°C alle 09:00. La copertura nuvolosa sarà assente e il vento soffierà a velocità contenute da direzione Nord Est.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, è previsto un aumento della copertura nuvolosa con la comparsa di nubi sparse. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai +32,8°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo da Ovest.

In serata, le nubi sparse continueranno a essere presenti, con una diminuzione della temperatura che si attesterà intorno ai +26°C alle 21:00. Il vento sarà ancora proveniente da Nord Est, ma con una lieve diminuzione di intensità.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 31 Agosto a Pontecagnano Faiano indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno al mattino, nubi sparse nel pomeriggio e poche nuvole in serata. Le temperature rimarranno elevate, con un leggero calo verso la serata. Il vento sarà prevalentemente di brezza leggera proveniente da diverse direzioni. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche durante la giornata e di adattarsi di conseguenza.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.6° perc. +24.4° Assenti 7.7 NE max 7.9 Grecale 52 % 1015 hPa 3 cielo sereno +24.4° perc. +24.2° Assenti 7.4 NE max 7.6 Grecale 50 % 1015 hPa 6 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 4.1 NE max 6.1 Grecale 47 % 1015 hPa 9 cielo sereno +31.1° perc. +30.4° Assenti 3.9 ONO max 12.7 Maestrale 35 % 1015 hPa 12 cielo sereno +33.1° perc. +33.1° Assenti 7.9 O max 18.1 Ponente 36 % 1014 hPa 15 nubi sparse +31.8° perc. +32.2° Assenti 5.8 NO max 21.2 Maestrale 41 % 1013 hPa 18 nubi sparse +27.6° perc. +28.3° Assenti 6.3 NNE max 14.9 Grecale 54 % 1014 hPa 21 poche nuvole +26° perc. +26° Assenti 8.2 NE max 8.4 Grecale 49 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 19:30

