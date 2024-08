Previsioni Meteo Pontedera: il bollettino per domani sabato 31 agosto

MeteoWeb

Sabato 31 Agosto a Pontedera si prevedono condizioni meteo variabili, con cielo coperto per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi intorno ai 35,7°C nel primo pomeriggio. L’umidità relativa dell’aria si attesterà intorno al 24% durante le ore più calde, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1015hPa.

Nel dettaglio, la giornata inizierà con nubi sparse al mattino, che tenderanno a coprire completamente il cielo nel corso della mattinata. Le temperature aumenteranno gradualmente, con valori che supereranno i 30°C già dalle ore 09:00. Nel primo pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature raggiungeranno il picco massimo attorno alle 13:00. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo continuerà ad essere coperto, con temperature che si manterranno elevate sopra i 30°C.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Pontedera indicano un’alternanza di cielo coperto e schiarite, con temperature che si attesteranno su valori simili a quelli di Sabato. Tuttavia, è previsto un leggero calo delle temperature a partire da Domenica, con valori massimi che dovrebbero scendere sotto i 30°C.

In conclusione, Sabato 31 Agosto a Pontedera si prospetta una giornata calda e con cielo coperto, ideale per chi ama il clima estivo ma preferisce evitare il sole diretto. Le condizioni meteo rimarranno stabili anche nei giorni successivi, con un lieve calo delle temperature in vista per la prossima settimana.

Tutti i dati meteo di Sabato 31 Agosto a Pontedera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.6° perc. +22.6° Assenti 3.7 ENE max 3.7 Grecale 68 % 1015 hPa 4 poche nuvole +21.9° perc. +21.9° Assenti 3.6 ENE max 3.7 Grecale 66 % 1015 hPa 7 cielo coperto +26.7° perc. +27° Assenti 5.9 E max 7.5 Levante 48 % 1016 hPa 10 cielo coperto +33.5° perc. +32.2° Assenti 6.6 E max 11.6 Levante 27 % 1016 hPa 13 cielo coperto +35.7° perc. +34.5° Assenti 2.7 NO max 11 Maestrale 24 % 1014 hPa 16 cielo coperto +32.8° perc. +32.3° Assenti 11.1 NO max 16.9 Maestrale 34 % 1014 hPa 19 cielo coperto +26.4° perc. +26.4° Assenti 2.4 NO max 3.2 Maestrale 49 % 1014 hPa 22 cielo coperto +24.9° perc. +24.8° Assenti 4 ENE max 4 Grecale 51 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:50

