Previsioni Meteo Pontedera: tutti i dettagli per domani domenica 25 agosto

Le previsioni meteo per Domenica 25 Agosto a Pontedera prevedono condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un leggero aumento della copertura nuvolosa nel corso delle ore pomeridiane.

Al mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 10%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 40-50%. Le temperature massime saranno di circa +32°C, con venti provenienti da Ovest con intensità fino a 18-20km/h.

In serata, il cielo si schiarirà nuovamente, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 10%. Le temperature caleranno leggermente, raggiungendo i +20°C, con una brezza leggera che soffierà da Ovest.

In generale, le condizioni meteo a Pontedera per Domenica 25 Agosto saranno caratterizzate da temperature estive piuttosto elevate, con un aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni di temperatura e di vestirsi adeguatamente per affrontare le condizioni climatiche.

Per quanto riguarda i prossimi giorni, lunedì e martedì si prevedono condizioni simili, con temperature stabili e una copertura nuvolosa variabile. Tuttavia, è consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Domenica 25 Agosto a Pontedera

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.9° perc. +20.3° Assenti 2.9 E max 3.6 Levante 90 % 1016 hPa 4 cielo sereno +19° perc. +19.3° Assenti 2.7 NE max 3.1 Grecale 90 % 1016 hPa 7 cielo sereno +24.1° perc. +24.3° Assenti 2.2 ENE max 2 Grecale 69 % 1016 hPa 10 nubi sparse +30.6° perc. +30.6° Assenti 10.2 O max 12.1 Ponente 41 % 1015 hPa 13 nubi sparse +32.3° perc. +31.5° Assenti 17.1 O max 18 Ponente 33 % 1013 hPa 16 nubi sparse +29.7° perc. +29.3° Assenti 14.7 O max 17.3 Ponente 39 % 1013 hPa 19 cielo sereno +22.3° perc. +22.5° Assenti 6.8 O max 7.2 Ponente 74 % 1014 hPa 22 poche nuvole +20.7° perc. +20.9° Assenti 1 N max 1.8 Tramontana 81 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 20:00

