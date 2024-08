Previsioni Meteo Pontedera: tutti i dettagli per domani venerdì 9 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 9 Agosto a Pontedera mostrano condizioni generalmente stabili e soleggiate durante la giornata. La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, mentre nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con un aumento della velocità del vento proveniente da ovest. La sera e la notte, invece, si prevede un aumento della copertura nuvolosa con cielo parzialmente coperto.

Durante la mattina, le temperature si attesteranno intorno ai +25°C con un lieve aumento nel corso delle ore fino a raggiungere i +36°C nel tardo mattino. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore a causa dell’umidità presente nell’aria.

Nel pomeriggio, le temperature massime raggiungeranno i +36,6°C con una percezione di caldo che potrà superare i +38°C a causa dell’aumento della velocità del vento da ovest. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature e mantenere un adeguato livello di idratazione.

Nella sera, le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +25°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 76% con un cielo parzialmente coperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Pontedera indicano una giornata calda e soleggiata, con un aumento della nuvolosità nel corso della serata. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature e proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni stabili con temperature elevate e cieli generalmente sereni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 9 Agosto a Pontedera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +22.6° perc. +23.4° Assenti 1.8 ENE max 2.1 Grecale 93 % 1014 hPa 4 poche nuvole +22.1° perc. +22.8° Assenti 2.8 ENE max 2.8 Grecale 92 % 1014 hPa 7 cielo sereno +28.2° perc. +30.1° Assenti 2.9 ENE max 3.6 Grecale 63 % 1015 hPa 10 cielo sereno +35.4° perc. +36.9° Assenti 0.8 NNO max 4.5 Maestrale 36 % 1015 hPa 13 cielo sereno +36.4° perc. +38° prob. 5 % 13.2 O max 10 Ponente 34 % 1013 hPa 16 cielo sereno +33.7° perc. +35.4° prob. 3 % 17.2 O max 17.4 Ponente 42 % 1013 hPa 19 nubi sparse +25.8° perc. +26.4° Assenti 7.6 OSO max 8.7 Libeccio 76 % 1014 hPa 22 cielo coperto +24.4° perc. +25° Assenti 1.4 SO max 2.4 Libeccio 83 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 20:26

