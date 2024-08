Previsioni Meteo Pordenone: tutti i dettagli per domani sabato 24 agosto

MeteoWeb

Sabato 24 Agosto a Pordenone si prevede una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e copertura nuvolosa quasi del tutto assente. Le temperature saranno piuttosto elevate, con valori massimi che potranno superare i +30°C durante le ore centrali della giornata. La brezza leggera proveniente da diverse direzioni accompagnerà la giornata, con raffiche di vento molto contenute.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in rapida ascesa, con valori che raggiungeranno i +30°C verso le ore centrali. Il vento sarà leggero e la copertura nuvolosa sarà praticamente assente.

Nel pomeriggio le condizioni rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che si manterranno sui valori massimi intorno ai +32°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, garantendo un po’ di sollievo dal caldo.

In serata il tempo non subirà variazioni significative, con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +23°C. Il vento sarà ancora molto leggero e la copertura nuvolosa rimarrà trascurabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Pordenone per Sabato 24 Agosto indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature estive. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di mantenere un’adeguata idratazione, vista l’intensità del caldo previsto. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo nei prossimi giorni a Pordenone.

Tutti i dati meteo di Sabato 24 Agosto a Pordenone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.6° perc. +23° Assenti 5.3 N max 5.6 Tramontana 79 % 1016 hPa 3 cielo sereno +22° perc. +22.4° Assenti 6.8 NNE max 7.1 Grecale 80 % 1016 hPa 6 cielo sereno +24.3° perc. +24.7° Assenti 3.4 N max 4.6 Tramontana 74 % 1017 hPa 9 cielo sereno +29.1° perc. +31.2° Assenti 3.8 SSO max 3.6 Libeccio 60 % 1017 hPa 12 cielo sereno +31.7° perc. +33.6° Assenti 7.8 SSO max 8.7 Libeccio 49 % 1016 hPa 15 cielo sereno +32° perc. +33.6° prob. 3 % 7.9 SSO max 8.9 Libeccio 47 % 1014 hPa 18 cielo sereno +25.5° perc. +25.9° prob. 6 % 3.6 SO max 5.6 Libeccio 68 % 1014 hPa 21 cielo sereno +23.1° perc. +23.5° Assenti 4.6 N max 4.6 Tramontana 76 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 19:57

