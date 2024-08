Previsioni Meteo Porto Torres: il bollettino per domani venerdì 2 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 2 Agosto a Porto Torres indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima raggiungerà i 32,5°C nel primo pomeriggio, con una leggera diminuzione verso sera. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente fino al tardo pomeriggio, quando si potranno osservare poche nuvole in cielo.

Durante la notte, il cielo si coprirà progressivamente, portando a una situazione di cielo coperto con possibilità di piogge leggere verso le prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 25°C durante la notte.

Nel corso della mattina, il cielo resterà sereno e la temperatura aumenterà gradualmente fino a superare i 30°C. Il vento soffierà da sud-ovest con intensità variabile tra i 9km/h e i 12,8km/h.

Nel pomeriggio, non sono previste variazioni significative nelle condizioni meteo, con cielo sereno e temperature elevate. La brezza leggera proveniente da ovest manterrà un certo grado di ventilazione.

Durante la sera, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 27°C. Il vento continuerà a provenire da sud-ovest con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Porto Torres indicano un leggero peggioramento delle condizioni atmosferiche, con possibili piogge nel corso della notte e una diminuzione delle temperature massime. Tuttavia, il clima rimarrà generalmente caldo e soleggiato, con brezze leggere che contribuiranno a rendere più gradevole la permanenza all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 2 Agosto a Porto Torres

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.9° perc. +25.7° Assenti 6.8 SSO max 7.7 Libeccio 44 % 1010 hPa 4 cielo sereno +25.3° perc. +25° Assenti 7.3 SSO max 7.9 Libeccio 45 % 1010 hPa 7 cielo sereno +29.5° perc. +29° Assenti 9.9 SSO max 11.3 Libeccio 39 % 1010 hPa 10 cielo sereno +32.3° perc. +32.4° Assenti 14.6 O max 16 Ponente 38 % 1009 hPa 13 cielo sereno +31.9° perc. +32.7° Assenti 16.8 ONO max 18.5 Maestrale 43 % 1009 hPa 16 cielo sereno +30.7° perc. +32° Assenti 11.2 O max 13.8 Ponente 49 % 1008 hPa 19 cielo coperto +27.3° perc. +28.4° Assenti 6.2 SO max 6.7 Libeccio 59 % 1008 hPa 22 cielo coperto +25.4° perc. +25.6° Assenti 3.2 OSO max 5.1 Libeccio 64 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 20:37

