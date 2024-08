Previsioni Meteo Porto Torres: il bollettino per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Porto Torres indicano una settimana caratterizzata da temperature elevate e cieli sereni. Si prevedono lievi variazioni nella copertura nuvolosa, ma il sole continuerà a splendere con intensità. Le temperature oscilleranno tra i +25,4°C e i +32,4°C, con una leggera brezza che soffierà da diverse direzioni. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle condizioni meteorologiche a Porto Torres.

Lunedì 12 Agosto

Notte: Il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,3°C con una leggera brezza proveniente da Est a 2,1km/h.

Mattina: La giornata inizierà con un cielo sereno e nessuna nuvola in vista. Le temperature saliranno fino a +31,6°C con una brezza leggera proveniente da Nord a 7,7km/h.

Pomeriggio: Il sole continuerà a splendere nel cielo di Porto Torres con temperature che raggiungeranno i +32,4°C. Il vento soffierà da Nord a una velocità di 16,8km/h.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature intorno ai +26,9°C. La brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est soffierà a 7,5km/h.

Martedì 13 Agosto

Notte: Il cielo sarà limpido con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26°C con una leggera brezza da Nord – Nord Est a 3,5km/h.

Mattina: La mattinata proseguirà con un cielo sereno e temperature in aumento fino a +30,5°C. Il vento soffierà da Nord a 12km/h.

Pomeriggio: Il sole continuerà a splendere nel cielo di Porto Torres con temperature che raggiungeranno i +31,9°C. Il vento sarà moderato proveniente da Nord a 15,4km/h.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature intorno ai +26,2°C. La brezza leggera da Nord – Nord Est soffierà a 6,1km/h.

Mercoledì 14 Agosto

Notte: Il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,4°C con una brezza leggera da Nord Est a 8,3km/h.

Mattina: La giornata inizierà con un cielo sereno e nessuna nuvola in vista. Le temperature saliranno fino a +30,4°C con una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est a 8,2km/h.

Pomeriggio: Le nubi sparse inizieranno a comparire nel cielo con una copertura nuvolosa al 66%. Le temperature raggiungeranno i +31,4°C con un vento leggero da Nord a 8,3km/h.

Sera: Il cielo si coprirà ulteriormente con nubi sparse al 66% e temperature intorno ai +26,7°C. La brezza da Nord – Nord Est soffierà a 11,5km/h.

Giovedì 15 Agosto

Notte: Le nubi sparse copriranno il cielo al 32%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,7°C con una brezza leggera da Nord Est a 7,1km/h.

Mattina: Il cielo sarà parzialmente coperto con una copertura nuvolosa al 93%. Le temperature saliranno fino a +28,4°C con una brezza proveniente da Est – Nord Est a 12,1km/h.

Pomeriggio: La copertura nuvolosa aumenterà al 98% con temperature che raggiungeranno i +30,8°C. Il vento leggero da Nord soffierà a 4,6km/h.

Sera: Il cielo rimarrà coperto al 98% con temperature intorno ai +26,7°C. La brezza da Nord – Nord Est soffierà a 11,5km/h.

In base ai dati forniti, la settimana a Porto Torres si preannuncia calda e soleggiata con temperature elevate e cieli per lo più sereni. Sono previste solo lievi variazioni nella copertura nuvolosa nei prossimi giorni. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle condizioni meteorologiche a Porto Torres.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.