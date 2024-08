Previsioni Meteo Porto Torres: tutti i dettagli per domani martedì 6 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Porto Torres per Martedì 6 Agosto prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si potranno osservare nubi sparse. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori massimi intorno ai 29°C nel primo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 24°C. Le prime ore del mattino vedranno ancora cielo sereno con temperature intorno ai 23°C. Man mano che il sole si alzerà sull’orizzonte, la temperatura aumenterà gradualmente, raggiungendo i 28°C verso le 10:00.

Nel corso della giornata, la velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che potranno arrivare fino a 15km/h durante il pomeriggio. La direzione del vento sarà prevalentemente da Nord Ovest.

L’umidità relativa si manterrà intorno al 56-58% nel corso della giornata, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1012hPa.

In conclusione, Martedì 6 Agosto a Porto Torres si prospetta una giornata piacevole e senza particolari fenomeni meteorologici significativi. Le temperature saranno gradevoli e ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare eventuali aggiornamenti meteo per godere al meglio della giornata.

Tutti i dati meteo di Martedì 6 Agosto a Porto Torres

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23° perc. +23.3° Assenti 4.2 OSO max 6.7 Libeccio 76 % 1012 hPa 4 cielo sereno +22.6° perc. +22.9° Assenti 3.6 SO max 6.4 Libeccio 75 % 1011 hPa 7 nubi sparse +25.8° perc. +26.1° Assenti 4.2 OSO max 6 Libeccio 63 % 1012 hPa 10 poche nuvole +28.5° perc. +29.8° Assenti 11.8 NO max 10.5 Maestrale 57 % 1012 hPa 13 nubi sparse +29.1° perc. +30.6° Assenti 14.4 NO max 13.4 Maestrale 56 % 1011 hPa 16 poche nuvole +28.2° perc. +29.8° Assenti 13.3 NO max 14.1 Maestrale 60 % 1011 hPa 19 cielo sereno +25.2° perc. +25.8° Assenti 5.9 NNO max 7.3 Maestrale 76 % 1012 hPa 22 cielo sereno +24.4° perc. +25° Assenti 2.2 NNE max 4.5 Grecale 79 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 20:33

