Previsioni Meteo Potenza: tutti i dettagli per domani martedì 27 agosto

MeteoWeb

Martedì 27 Agosto a Potenza si prevedono condizioni meteorologiche mutevoli e instabili. Durante la notte il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 72% e il 99%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una leggera brezza di vento proveniente da diverse direzioni.

Al mattino le nubi si diraderanno leggermente, con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 22% e il 71%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +31°C verso le ore centrali della giornata. Il vento soffierà da nord-est con intensità variabile.

Nel pomeriggio il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa che arriverà al 100%. Le temperature massime si attesteranno sui +31,5°C, ma la percezione sarà leggermente inferiore a causa del vento che aumenterà di intensità. Possibili precipitazioni con una probabilità del 21%.

In serata è prevista pioggia, con precipitazioni che diventeranno moderate. Le temperature caleranno fino a +18°C e l’umidità raggiungerà il 89%. Il vento soffierà da diverse direzioni con intensità variabile, portando con sé piogge deboli.

In conclusione, le previsioni meteo per Potenza indicano una giornata caratterizzata da variabilità del cielo, con possibili precipitazioni nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e di essere preparati a eventuali cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Martedì 27 Agosto a Potenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.8° perc. +20.4° prob. 18 % 0.5 SSE max 3.6 Scirocco 58 % 1014 hPa 3 nubi sparse +19.6° perc. +19.2° Assenti 0.4 SO max 3.9 Libeccio 60 % 1014 hPa 6 nubi sparse +23.8° perc. +23.5° Assenti 4.1 N max 5.3 Tramontana 47 % 1014 hPa 9 nubi sparse +29.3° perc. +28.1° Assenti 11.6 NE max 10.6 Grecale 30 % 1014 hPa 12 cielo coperto +31.4° perc. +29.8° Assenti 17.7 NE max 12.4 Grecale 26 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +27° perc. +27° 0.26 mm 6.5 N max 15.3 Tramontana 43 % 1013 hPa 18 pioggia moderata +18.4° perc. +18.6° 1.22 mm 10.8 OSO max 13.9 Libeccio 89 % 1017 hPa 21 cielo coperto +18.2° perc. +18.2° prob. 26 % 2.9 ONO max 4.9 Maestrale 82 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 19:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.