Previsioni Meteo Pozzuoli: il bollettino per domani sabato 31 agosto

Sabato 31 Agosto a Pozzuoli si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno o poche nuvole per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +27,1°C e i +30,3°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori compresi tra i +28,4°C e i +31,9°C.

Durante la mattina, il vento soffierà prevalentemente da Nord – Nord Est con intensità variabile tra i 4,2km/h e i 14,9km/h. Nel pomeriggio, la direzione del vento ruoterà verso Ovest – Nord Ovest, aumentando leggermente di intensità fino a raggiungere i 29,1km/h. Le raffiche di vento saranno presenti, ma non supereranno i 30km/h.

L’umidità si manterrà su livelli moderati, con valori compresi tra il 42% e il 66%. Le precipitazioni saranno assenti, garantendo una giornata asciutta e senza piogge.

In serata, il cielo potrebbe coprirsi leggermente con la comparsa di nubi sparse, ma senza conseguenze sulle condizioni meteorologiche generali. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori intorno ai +28,1°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 31 Agosto a Pozzuoli indicano una giornata caratterizzata da bel tempo, temperature elevate e vento moderato. Le condizioni meteorologiche si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature gradevoli. Si consiglia di godersi una giornata all’aria aperta, approfittando delle condizioni meteo favorevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +27.3° perc. +28.9° Assenti 4.6 NNE max 7.4 Grecale 65 % 1014 hPa 3 poche nuvole +26.6° perc. +26.6° Assenti 3 NE max 5.1 Grecale 59 % 1014 hPa 6 cielo sereno +27° perc. +27.6° Assenti 5.6 NNE max 6.2 Grecale 52 % 1014 hPa 9 cielo sereno +29.4° perc. +29.3° Assenti 6.8 NO max 8.3 Maestrale 43 % 1015 hPa 12 poche nuvole +30.1° perc. +31.2° Assenti 18.9 O max 20.8 Ponente 50 % 1014 hPa 15 poche nuvole +29.5° perc. +32° Assenti 22.4 ONO max 27.4 Maestrale 60 % 1013 hPa 18 nubi sparse +28.4° perc. +30.8° Assenti 15.2 NO max 19.9 Maestrale 66 % 1014 hPa 21 poche nuvole +28.2° perc. +30.1° Assenti 11.8 NO max 13.5 Maestrale 63 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 19:33

