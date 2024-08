Previsioni Meteo Pozzuoli: tutti i dettagli per domani giovedì 8 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Pozzuoli per Giovedì 8 Agosto indicano condizioni generalmente stabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 10-20%. Le temperature si manterranno intorno ai 28-29°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da ovest con intensità tra i 6 e i 15 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che potrà variare tra il 20% e il 30%. Le temperature massime saranno di circa 30°C, con una sensazione di caldo che potrà superare i 33°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potranno arrivare fino ai 20-25 km/h.

In serata, la situazione meteorologica a Pozzuoli vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con cielo parzialmente coperto intorno al 70-80%. Le temperature si manterranno intorno ai 27°C, con una percezione di fresco leggermente inferiore. Il vento sarà moderato, con intensità tra i 7 e i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 8 Agosto a Pozzuoli mostrano una giornata con condizioni generalmente stabili, con leggere variazioni della copertura nuvolosa durante il giorno. Le temperature si manterranno su valori estivi, con una sensazione di caldo che potrà essere accentuata dall’umidità presente nell’aria. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni meteorologiche simili, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature massime.

Tutti i dati meteo di Giovedì 8 Agosto a Pozzuoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.3° perc. +29.9° Assenti 13.9 ONO max 17 Maestrale 75 % 1012 hPa 3 cielo sereno +26.7° perc. +28.8° Assenti 10.9 NO max 13.4 Maestrale 77 % 1012 hPa 6 cielo sereno +26.9° perc. +28.9° Assenti 6.9 NO max 8.8 Maestrale 73 % 1013 hPa 9 cielo sereno +28.7° perc. +31.2° Assenti 11.3 O max 11.7 Ponente 65 % 1013 hPa 12 nubi sparse +29.8° perc. +33° Assenti 18.8 O max 19.4 Ponente 63 % 1013 hPa 15 cielo sereno +29.5° perc. +32.7° prob. 16 % 18.1 ONO max 22 Maestrale 64 % 1013 hPa 18 nubi sparse +27.4° perc. +28.5° prob. 28 % 8.7 NNE max 11.1 Grecale 58 % 1013 hPa 21 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° prob. 18 % 9 N max 9.2 Tramontana 60 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:07

