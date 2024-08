Previsioni Meteo Putignano: tutti i dettagli per domani venerdì 30 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto a Putignano mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un cielo che andrà da sereno a parzialmente nuvoloso.

Mattina:

Durante le prime ore del giorno, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25°C con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di circa 20 km/h, con raffiche fino a 30 km/h.

Pomeriggio:

Nel corso del pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, passando da nubi sparse a cielo coperto con una copertura nuvolosa che potrà arrivare fino al 99%. Le temperature massime saranno di circa +30°C, ma la percezione sarà leggermente inferiore a causa del vento fresco che soffierà a circa 30 km/h.

Sera:

In serata il cielo si libererà dalle nuvole, tornando a essere sereno con una copertura nuvolosa intorno al 3%. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C, con venti che potranno raggiungere i 40 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Putignano indicano una giornata con temperature elevate, ma con una percezione di caldo mitigata dalla presenza di venti freschi. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della giornata, ma senza precipitazioni previste. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteorologiche stabili, con temperature che si attesteranno su valori simili a quelli di Venerdì.

Tutti i dati meteo di Venerdì 30 Agosto a Putignano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.7° perc. +23.8° prob. 1 % 13.8 ONO max 27.8 Maestrale 63 % 1014 hPa 4 cielo sereno +23.1° perc. +23.2° Assenti 13.5 NO max 28.1 Maestrale 66 % 1014 hPa 7 cielo sereno +27.3° perc. +27.5° prob. 6 % 21.3 NO max 27.4 Maestrale 47 % 1014 hPa 10 poche nuvole +30.6° perc. +29.9° prob. 6 % 24 NNO max 26.5 Maestrale 36 % 1014 hPa 13 cielo coperto +30.3° perc. +29.8° Assenti 23.9 N max 26.9 Tramontana 38 % 1013 hPa 16 nubi sparse +29.9° perc. +28.9° Assenti 21.1 NNO max 28.6 Maestrale 33 % 1012 hPa 19 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 22.1 NNO max 42.7 Maestrale 49 % 1013 hPa 22 cielo sereno +25.2° perc. +25.3° Assenti 21.2 NNO max 38.6 Maestrale 60 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 19:22

