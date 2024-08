Previsioni Meteo Qualiano: tutti i dettagli per domani lunedì 26 agosto

MeteoWeb

Lunedì 26 Agosto a Qualiano si prevedono condizioni meteo variabili con cielo che alternerà momenti di sereno a momenti nuvolosi. Le temperature si manterranno piuttosto elevate durante la giornata, con valori che oscilleranno tra i +26,1°C e i +30,8°C. La percezione della temperatura sarà in linea con i valori reali, senza sensazioni di caldo eccessivo o di freddo intenso.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera presenza di nubi sparse, mentre le prime ore del mattino vedranno un aumento della copertura nuvolosa. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio, le nubi si faranno più consistenti, portando a un cielo coperto con probabilità di precipitazioni molto basse. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo rimarrà nuvoloso con probabilità di piogge molto basse.

I venti soffieranno prevalentemente da Sud Ovest con intensità variabile tra i 1,1km/h e i 15,3km/h, garantendo una piacevole brezza durante la giornata. L’umidità si manterrà costante intorno al 53%-69%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1010hPa-1012hPa.

In base alla situazione attesa, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del cielo durante la giornata e di essere preparati a un clima caldo e umido. Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Qualiano indicano un mantenimento delle condizioni variabili con possibili schiarite e nubi sparse. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per organizzare al meglio le vostre attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° Assenti 4.1 NO max 5 Maestrale 69 % 1012 hPa 3 cielo sereno +25.8° perc. +26.2° Assenti 0.6 ONO max 4 Maestrale 68 % 1011 hPa 6 poche nuvole +26.6° perc. +26.6° Assenti 1.8 SO max 4.4 Libeccio 65 % 1012 hPa 9 nubi sparse +29.7° perc. +31.4° Assenti 7.8 SO max 5.4 Libeccio 55 % 1012 hPa 12 nubi sparse +30.8° perc. +32.8° Assenti 15.3 SO max 11.5 Libeccio 53 % 1011 hPa 15 cielo coperto +29.8° perc. +31.7° prob. 15 % 14.4 O max 14.5 Ponente 56 % 1010 hPa 18 cielo coperto +28.4° perc. +29.2° prob. 13 % 7.3 NO max 8.1 Maestrale 53 % 1010 hPa 21 cielo coperto +27.4° perc. +28.2° Assenti 5.9 SSE max 8.6 Scirocco 56 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 19:41

