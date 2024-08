Previsioni Meteo Quarrata: il bollettino per domani domenica 4 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Quarrata per Domenica 4 Agosto prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, si avrà un cielo con nubi sparse e una copertura nuvolosa che varierà tra il 34% e il 49%. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i 25,1°C e i 35°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori compresi tra i 25,5°C e i 35,6°C. Il vento soffierà a velocità moderata, con raffiche leggere e prevalenza da nord-est.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica a Quarrata vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con valori che potranno arrivare fino al 76%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 35,8°C, ma la percezione sarà più alta, con punte di 36°C. Verso sera, la nuvolosità rimarrà abbastanza consistente, con un picco del 99% di cielo coperto. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai 27,6°C.

Durante la giornata, non sono previste precipitazioni significative, ad eccezione di una breve pioggia leggera nel primo pomeriggio, con un’intensità di 0.21mm. L’umidità relativa dell’aria si manterrà su valori mediamente alti, oscillando tra il 31% e il 61%.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 4 Agosto a Quarrata indicano una giornata con temperature elevate e variabilità della copertura nuvolosa. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature percepite, che potrebbero risultare più elevate rispetto ai valori effettivi. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle condizioni meteorologiche a Quarrata nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 4 Agosto a Quarrata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +23.2° perc. +23.6° prob. 25 % 2.4 NNE max 4.1 Grecale 80 % 1010 hPa 4 nubi sparse +22.5° perc. +23° prob. 7 % 3.6 NNE max 6.8 Grecale 82 % 1009 hPa 7 cielo sereno +27.4° perc. +28.6° Assenti 4.4 ENE max 7.2 Grecale 60 % 1010 hPa 10 nubi sparse +33.6° perc. +34.1° Assenti 4.9 E max 5.5 Levante 37 % 1010 hPa 13 nubi sparse +35.8° perc. +36° prob. 20 % 4.7 ENE max 4.1 Grecale 31 % 1008 hPa 16 nubi sparse +29.3° perc. +31° prob. 20 % 15.6 N max 22.1 Tramontana 56 % 1009 hPa 19 cielo coperto +27.6° perc. +29° Assenti 7 N max 11.3 Tramontana 61 % 1009 hPa 22 nubi sparse +25.5° perc. +25.9° Assenti 6.4 N max 8.2 Tramontana 68 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 20:32

