Previsioni Meteo Quartu Sant’Elena: il bollettino per domani domenica 25 agosto

Le previsioni meteo per Domenica 25 Agosto a Quartu Sant’Elena si presentano con condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno per la maggior parte del tempo.

Durante la mattina, le temperature si manterranno piacevoli, con valori intorno ai 25-30°C. Il vento soffierà leggero da direzioni variabili, con una velocità che non supererà i 10km/h. L’umidità sarà intorno al 40-50%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1015hPa.

Nel pomeriggio, le temperature aumenteranno leggermente, con valori che potranno superare i 30°C. Il vento potrebbe intensificarsi leggermente, con raffiche fino a 15-20km/h provenienti principalmente da sud. L’umidità si manterrà intorno al 50%, mentre la pressione atmosferica potrebbe diminuire leggermente rispetto alla mattina.

In serata, le temperature tenderanno a diminuire, ma si manterranno comunque piacevoli, con valori intorno ai 25°C. Il vento continuerà a soffiare leggero, con direzione variabile. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo valori intorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile.

In conclusione, Domenica 25 Agosto a Quartu Sant’Elena si prospetta una giornata estiva con condizioni meteo ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Le temperature saranno gradevoli, senza eccessivi picchi di calore, e il cielo sereno favorirà una piacevole giornata di relax. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per i prossimi giorni a Quartu Sant’Elena per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 25 Agosto a Quartu Sant’Elena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23° perc. +23.3° Assenti 2.9 E max 3.2 Levante 75 % 1015 hPa 4 cielo sereno +22.5° perc. +22.6° Assenti 4.5 NE max 4.9 Grecale 71 % 1015 hPa 7 cielo sereno +27.5° perc. +27.8° Assenti 2.1 N max 3.3 Tramontana 49 % 1015 hPa 10 cielo sereno +31° perc. +31.5° Assenti 13 S max 10.3 Ostro 44 % 1015 hPa 13 cielo sereno +31.1° perc. +32.7° Assenti 18.4 SSE max 14.9 Scirocco 50 % 1014 hPa 16 cielo sereno +30° perc. +31.7° Assenti 16.8 SSE max 15.6 Scirocco 54 % 1014 hPa 19 cielo sereno +25.4° perc. +26° Assenti 1.6 SSE max 3.5 Scirocco 77 % 1014 hPa 22 cielo sereno +24.7° perc. +25° Assenti 6.6 NO max 6.6 Maestrale 70 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 20:00

