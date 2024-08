Previsioni Meteo Ragusa: il bollettino per domani sabato 17 agosto

MeteoWeb

Sabato 17 Agosto a Ragusa si prevedono condizioni meteo variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della giornata, portando a un cielo coperto nel pomeriggio e nella serata.

Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 33°C nel primo pomeriggio e calando gradualmente fino a 24°C in serata. La percezione della temperatura sarà in linea con i valori reali, garantendo una sensazione di caldo costante per gran parte della giornata.

I venti soffieranno principalmente da direzione Ovest – Sud Ovest, con intensità variabili che potranno raggiungere i 30 km/h nelle ore centrali della giornata. Le raffiche di vento saranno presenti solo in alcune fasce orarie, senza particolari fenomeni di intensità.

Le precipitazioni saranno assenti per l’intera giornata, con un’umidità che si manterrà intorno al 50% e una pressione atmosferica stabile a 1012hPa.

In base alle previsioni meteo, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche durante la giornata e di adottare le misure necessarie per proteggersi dal caldo, soprattutto nelle ore più calde.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ragusa indicano un’alternanza di giornate con cielo sereno e parzialmente nuvoloso, con temperature che si manterranno elevate ma senza picchi estremi. Si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Agosto a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.7° perc. +25.5° Assenti 6.9 ENE max 7.1 Grecale 46 % 1013 hPa 4 cielo sereno +25° perc. +24.7° Assenti 3.6 ENE max 4.2 Grecale 45 % 1013 hPa 7 poche nuvole +29.1° perc. +28.6° Assenti 6.8 SO max 7.9 Libeccio 39 % 1014 hPa 10 nubi sparse +31.9° perc. +31.3° Assenti 17.4 OSO max 12.9 Libeccio 35 % 1014 hPa 13 cielo coperto +33° perc. +32° Assenti 22.8 OSO max 18.3 Libeccio 30 % 1012 hPa 16 nubi sparse +28.8° perc. +28.7° prob. 19 % 26.6 NNO max 31.6 Maestrale 44 % 1012 hPa 19 cielo coperto +26° perc. +26° Assenti 11.8 NE max 19 Grecale 48 % 1012 hPa 22 nubi sparse +24.8° perc. +24.6° Assenti 0.9 NO max 2.6 Maestrale 50 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 19:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.