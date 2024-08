Previsioni Meteo Ragusa: tutti i dettagli per domani sabato 10 agosto

MeteoWeb

Sabato 10 Agosto a Ragusa si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i 32,1°C durante le ore centrali della giornata.

Meteo a Ragusa:

Mattina:

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 24,5°C. Nel corso della mattina il cielo resterà sereno e le temperature saliranno gradualmente, arrivando a toccare i 30,7°C verso le ore 09:00.

Pomeriggio:

Nel pomeriggio il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole sparse, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 20% durante le ore centrali del giorno. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai 30,4°C.

Sera:

Anche al tramonto il cielo sarà sereno, con temperature che si attesteranno sui 26°C. Le condizioni rimarranno stabili durante la serata, con una leggera brezza che accompagnerà le ultime ore della giornata.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Sabato 10 Agosto a Ragusa indicano una giornata caratterizzata da bel tempo e temperature estive. Non sono previste precipitazioni e il vento sarà generalmente di debole intensità. Per i prossimi giorni ci si aspetta un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con temperature che dovrebbero rimanere elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

Tutti i dati meteo di Sabato 10 Agosto a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.1° perc. +24.2° Assenti 1.7 NE max 2.7 Grecale 60 % 1015 hPa 4 cielo sereno +23.6° perc. +23.6° Assenti 4.2 ENE max 4.4 Grecale 61 % 1016 hPa 7 cielo sereno +28.2° perc. +28.4° Assenti 8.4 E max 10.4 Levante 46 % 1017 hPa 10 cielo sereno +31.6° perc. +31.1° Assenti 10.2 SE max 12.5 Scirocco 36 % 1017 hPa 13 cielo sereno +31.2° perc. +31.3° Assenti 18.9 SSO max 14.7 Libeccio 41 % 1016 hPa 16 poche nuvole +29.9° perc. +29.9° Assenti 11.4 SSO max 8.3 Libeccio 43 % 1016 hPa 19 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 3.7 ONO max 3.9 Maestrale 58 % 1017 hPa 22 cielo sereno +25.2° perc. +25.4° Assenti 4.4 NO max 4.7 Maestrale 60 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 19:55

