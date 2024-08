Previsioni Meteo Ragusa: tutti i dettagli per il weekend 9 – 11 Agosto

MeteoWeb

Weekend a Ragusa: Serenità e Temperature Piacevoli

Le previsioni meteo per Ragusa indicano un fine settimana all’insegna della stabilità e del bel tempo. Cieli sereni accompagneranno Sabato e Domenica, con temperature gradevoli che consentiranno di godersi le bellezze della città e trascorrere momenti all’aperto in pieno relax. Le brezze leggere provenienti da diverse direzioni contribuiranno a mantenere un clima piacevole, con un’umidità che si manterrà su valori confortevoli. Sabato si prospetta particolarmente favorevole per attività all’aria aperta, mentre Domenica potrebbe presentare una leggera copertura nuvolosa nel pomeriggio, senza compromettere la gradevolezza della giornata.

Venerdì 9 Agosto

Notte

Durante la notte a Ragusa, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,7°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest a 2,6km/h. L’umidità sarà del 49% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno e copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +31°C, con una brezza leggera proveniente da Sud – Sud Ovest a 10,2km/h. L’umidità si manterrà intorno al 36% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime saranno di +31,4°C, con una brezza proveniente da Sud – Sud Ovest a 13,4km/h. L’umidità si manterrà costante al 37% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Sera

In serata il cielo sarà ancora sereno con copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +25°C. La brezza leggera proveniente da Nord Est soffierà a 4,4km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 56% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1016hPa.

Sabato 10 Agosto

Notte

Durante la notte a Ragusa, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,1°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est a 2,7km/h. L’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno e copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +31,4°C, con una brezza leggera proveniente da Sud – Sud Est a 10,9km/h. L’umidità si manterrà intorno al 37% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime saranno di +31,6°C, con una brezza proveniente da Sud – Sud Ovest a 15,2km/h. L’umidità si manterrà costante al 40% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Sera

In serata il cielo sarà ancora sereno con copertura nuvolosa dello 1%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +25°C. La brezza proveniente da Nord Ovest soffierà a 5km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 58% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1017hPa.

Domenica 11 Agosto

Notte

Durante la notte a Ragusa, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,9°C, con una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Ovest a 7,1km/h. L’umidità sarà del 54% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno e copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +31,2°C, con una brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest a 8,1km/h. L’umidità si manterrà intorno al 37% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 66%. Le temperature massime saranno di +30,2°C, con una brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest a 15,8km/h. L’umidità si manterrà costante al 39% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Sera

In serata il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 64%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +26,4°C. La brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest soffierà a 6,9km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 49% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1014hPa.

Alla luce delle previsioni meteo per il fine settimana a Ragusa, si prevede un weekend caratterizzato da cieli sereni e temperature piacevoli, ideali per godersi le bellezze della città e trascorrere del tempo all’aperto. Sia Sabato che Domenica offriranno condizioni climatiche favorevoli per attività all’aria aperta e momenti di relax.

